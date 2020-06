Hudobníci: Opatrenia boli najprv potrebné, no teraz sú prehnané

Po dlhšej koncertnej pauze mali muzikanti pred živým publikom trému.

8. jún 2020 o 10:17 Dominika Cunevová

NITRA. Nervozita a tréma. Pocity, ktoré zvyčajne pociťujú začiatočníci.

Takmer po troch mesiacoch nútenej pauzy dostali profesionálni hudobníci možnosť zahrať si nielen doma pred kamerou, ale pred skutočným publikom. V nitrianskom hudobnom klube Music a Cafe vo štvrtok odštartovali sériu koncertov na terase so symbolickým názvom PRE-STO.

Hudba ako zbraň

Úvodný štvrtkový koncert patril trojici v zložení Martina Uhrínová, Júlia Kárová a Tibor Seidl. Deň po nich si zahrali páni muzikanti zo skupiny EGO Group. Sobotňajší večer strávilo publikum so skladbami o ľudskosti naprieč kontinentami bez ohľadu na žáner v podaní 8-člennej kapely pod vedením speváčky a saxofonistky Dominiky Titkovej.

„Ani si nepamätám, kedy som naposledy takú dlhú dobu nehral. Mal som dokonca aj trochu trému,“ zhodnotil svoje prvé „po-karanténne“ vystúpenie gitarista Tibor Seidl.

Muzikantov zákaz hrania sužuje nielen z ekonomických dôvodov. „Zmysel našej práci, teda umeniu, dávajú ľudia. Nevedela som sa ich dočkať a po dvoch mesiacoch hudobného pôstu sme sa tešili, že prvý koncert môžeme odohrať práve doma, v rodnej Nitre. Ohromila ma chuť ľudí počúvať, myslím, že im to celé chýbalo rovnako ako nám,“ povedala speváčka Dominika Titková.

„Pre mňa ako pre speváčku je koncert pred ľuďmi niečo, v čom sa cítim ako doma. Keď nehrám, je to, ako by mi chýbala časť zo mňa,“ doplnila Martina Uhrínová.

Umelci sú povďační, že niektoré kluby napriek obmedzeniam začali opäť usporadúvať koncerty. „Rozhodli sme sa napriek všetkým polenám pod nohami, že jediná možnosť, ako bojovať proti tomuto nepríjemnému stavu našej kultúry, je zodvihnúť zbrane. A zatiaľ jediná zbraň, ktorú som ochotný vziať do ruky, je práve hudba,“ komentoval majiteľ Music a Cafe Drahomír Jacko.

Zahrajú si aj známe osobnosti hudobnej scény

Informácia o koncertoch v nitrianskom klube sa rozchýrila veľmi rýchlo v rámci celej tamojšej hudobnej scény. O možnosť zahrať si po dlhšej prestávke na verejnosti prejavili záujem aj mnohí poprední umelci zo všetkých kútov Slovenska.

Ako informoval majiteľ klubu, na terase si zahrá napríklad Gladiator, Desmod, Bijouterrier, Henry Tóth a hostia, Robo Opatovský, SEMATAM, Boboš Procházka či Swingless Jazz Ensemble.

Predvedie sa aj Ľudo Kuruc s piesňami Karola Duchoňa, Janka Krištof Lehotská, Alalya či BHBT (Bez Hanby a Bez Talentu). Ak počasie dopraje, koncerty na terase by chceli robiť každý štvrtok, piatok a v sobotu večer.

Nelogické opatrenia

Bolo vidieť, že vystúpenia si užívali ako interpreti, tak aj diváci napriek tomu, že museli dodržiavať striktné pravidlá. „Veľmi dbáme na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení. V súčasnosti sú akcie maximálne pre sto ľudí a výhradne na sedenie. Keď sa opatrenia uvoľnia, radi privítame aj viac ľudí,“ povedal Jacko.

Viacerým návštevníkom koncertu i hudobníkom prídu aktuálne nariadenia súvisiace s kultúrnymi podujatiami ako prehnané a nelogické. „Netreba nič podceňovať a priznám sa, že som ani virológiu, ani ekonómiu neštudovala, takže vôbec neviem, ako by som na mieste ľudí v čele rozhodla. Menia sa pomaly, zo dňa na deň, niektoré sú logické, niektoré menej,“ uviedla Titková.

„Zo začiatku to bolo potrebné. Vidíme, že inde vo svete, kde opatrenia neboli až také prísne, sa ochorenie vyvinulo inak. No myslím si, že teraz je to už strašne prehnané a mohlo by sa to radikálnejšie uvoľňovať,“ usúdil Seidl.

„Na koncertoch majú ľudia medzi sebou odstup. No na kúpaliskách sú v rovnakej vode, je to tam úplne iné. Nerozumiem tomu, je to na hlavu postavené nielen vzhľadom na otvorenie kúpalísk, ale aj v iných veciach,“ dodala Uhrínová.

Založili asociáciu

Ako skonštatoval Jacko, súčasná situácia je devastačná pre celý hudobný priemysel a väčšina hudobných klubov na Slovensku bojuje o prežitie. So zámerom riešiť tieto problémy sa preto on a iní majitelia klubov spojili a založili Asociáciu Hudobných Klubov Slovenska.

Prichádzajú s konkrétnymi riešeniami, ktoré chcú prerokovať so zástupcami ministerstva kultúry, Fondu na podporu umenia a SOZA. Výsledok týchto rokovaní by mal byť známy možno už v blízkej dobe.