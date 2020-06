Tri (polo)šance, tri góly. Praženica o Mészárosovi: Takto sa bojuje

Posledný ligový hetrik FC ViOn sa datuje ešte do 21. februára 2015, dal ho Leandre Tawamba proti Skalici (3:1). O to väčší dojem v sobotnej generálke so Slovanom B (3:1) vzbudila explózia Andrása Mészárosa.

8. jún 2020 o 11:38 Martin Kilian ml.

András Mészáros to v sobotu strelecky rozbalil. (Zdroj: Jozef Bedej)

„Už za polčas som dal tri góly z troch šancí, nech je každý zápas taký," hanblivo sa usmieval do kamier 24-ročný rodák z Komárna. A „Bandy" nestrelil hocijaké góly! Pravda, najskôr (1:0) „iba" otravoval brankára Ružinského a ten ho trafil odkopom, potom sa ale bravúrne zorientoval vo vysokej lopte medzi stopérmi (2:0) a po akcii Ďubeka a Kovaľa končekmi kopačky dokončil 32-minútový koncert (3:0). „Béčko Slovana hralo šikovne, bol to dobrý zápas. Hetrik som dal naposledy v druhej lige proti Liptovskému Mikulášu. V útoku môžu byť aj Marko Kelemen a Boris Cmiljanič, dúfam, že budem hrať ja. Spravím pre to všetko," hodil András Mészáros rukavicu mužom, ktorí ho priviedli ako futbalistu, čo v poslednom Pohroní na jeseň neodohral ani jeden celý zápas.

„Takto sa bojuje o miesto v základnej zostave. V zápase mal dobré i horšie veci (dvakrát zablúdil do jasného ofsajdu, pozn.), netreba o tom viac špeciálne hovoriť,“ stručne odvetil tréner Zlatých Moraviec Karol Praženica po poslednom teste pred reštartom Fortuna ligy.