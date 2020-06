ViOn a Nitra si špehovali generálky. Čo očakávajú v sobotu?

MY Nitrianske noviny zložili aj najlepšiu spoločnú zostavu oboch rivalov.

9. jún 2020 o 9:57 Martin Kilian ml.

Je to tu! Po 97 dňoch koronapauzy sa vráti futbal, ale nezmyselné opatrenia naň okrem vyvolených pustia zrejme iba málokoho. V sobotu o 17.00 h vypukne vo ViOn Aréna prežrebovaná päťkolová nadstavba – Zlaté Moravce (7., 26 bodov) chcú piatykrát v rade zdolať Nitru (11., 19 bodov) a vylepšiť platný rekord 19-ročnej histórie vzájomných zápasov.

Keď hrala Nitra naposledy v Zlatých Moravciach, v októbri o víťazstve FC ViOn 1:0 rozhodol Martin Kovaľ (druhý sprava). (zdroj: Jozef Bedej)

„Fakt?“ gúľal očami Miroslav Nemec, keď sme mu oznámili, že sme ho prichytili na sobotnej generálke FC ViOn proti Slovanu B (3:1). „Bol to zvláštny zápas. Béčko Slovana hralo celkom slušne, domáci premenili prvé tri šance. Potrebovali sme vidieť tohto súpera. Hovoríte, že Nitra päťkrát po sebe neporazila Zlaté Moravce? Ďakujem za informáciu, budeme s ňou pracovať. Hráčom-cudzincom, ktorí to ešte nevedia, vysvetlím, že pre Nitru je to najväčšie derby,“ hovoril tréner po tréningovej remíze 0:0 s Ružomberkom. „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Na ligu sme pripravení možno aj viac než na sto percent. Ktoré aspekty hry máme do soboty zlepšiť? Nechcem pomáhať Zlatým Moravciam, ale myslím si, že v predfinálnej a finálnej fáze nám treba viac pokoja,“ rozprával Nemec.

Generálku Nitry zase špehovali oči od Žitavy. „Videl som aj zápas Nitry na Slovane (1:2). Záleží jej na organizácii hry a dobrej defenzíve, vie hrať aj s piatimi bekmi, hore je stále nebezpečný Ristovski. Neočakávam, že výrazne zmení spôsob hry,“ hovoril Branislav Mráz, asistent kouča Karola Praženica, ktorý sedel vedľa trénerov Jaroslava Kentoša (SR 21) a Gergelyho Geriho (Nitra U19). „Máme ešte problém s prepínaním z ofenzívy do defenzívy a chceme ešte efektívnejšie získavať lopty v obrane. Sme však pripravení, máme skúsených hráčov, smerom do soboty u nás nevidím žiadny veľký problém,“ pridal Mráz.