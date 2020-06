Sľažany zorganizujú turnaj VII. ligy C

Počas minulého týždňa vláda povolila vonkajšie športové podujatia aj za obmedzeného počtu divákov. Nič už teda nebránilo Sľažanom, aby vyslali do sveta svoj úmysel.

8. jún 2020 o 20:23 Erik Barát

Sľažanci tak zareagovali na výzvu Dolných Lefantoviec, ktorí prišli s myšlienkou usporiadať záverečný turnaj pre svoju 7. ligu A, ako náhradu za pandémiou zrušenú jarnú časť sezóny. „Jasné, nechali sme sa inšpirovať D. Lefantovcami. Nebola to však len moja iniciatíva, ale celého klubu, keď sme si všetci povedali, že ľudia sú hladní všeobecne po kultúre, a teda ak by to situácia dovoľovala, určite niečo také chceme usporiadať. Veď futbal robíme pre divákov,“ objasnil na úvod tréner a člen výboru Sľažian Roman Cina. Jeho očakávania od akcie sú zatiaľ veľká neznáma. „Očakávania sa nedajú jasne definovať, keďže nevieme, kto bude mať chuť sa prihlásiť, ale sme ochotní a pripravení v sobotu 20. júna prijať čo najviac klubov. Myslím, že každý pravý fanúšik rád uvidí v Sľažanoch Obyce, Velčice, Martin, Hostie či iných, z čoho usudzujem, že môže prísť veľa divákov, pre ktorých pripravujeme občerstvenie aj tombolu,“ mädlí si ruky azda najiniciatívnejší člen sľažianskej futbalovej rodiny.

Môžete sa hlásiť Mužstvá sa môžu prihlasovať ideálne do konca tohto týždňa u Romana Cinu na telefónnom čísle 0911 475 624.

„Určite sa športovo budeme biť o víťazstvá, no v prvom rade pôjde o stretnutia kamarátov po dlhej dobe. Pýtate sa na finále s Velčicami, ale ešte ani nevieme, či sa prihlásia (smiech), dokonca ani kto sa prihlási, v akom formáte a s akými pravidlami budeme hrať. Ale keby k takej situácii prišlo, bolo by to určite pridanou hodnotou minimálne pre atraktivitu podujatia,“ skonštatoval Cina. Dodal, že šancu postúpiť má každý a v prípadnom finále by neodmietol ani také Obyce, ktorých spolu s Hostím považuje v prípade prihlásenia za miernych favoritov.

Kouč lídra teraz už zrušenej ligy by rád privítal všetky mužstvá najatraktívnejšej siedmej ligy a ďakuje aj zväzu. „Ďakujeme predsedovi ObFZ Nitra Štefanovi Kormanovi, ako aj celému zväzu, že našu iniciatívu s nadšením podporia. Okrem príspevku na organizáciu sa bude hrať o pohár pre víťaza našej siedmej ligy, ktorý by tento rok zrušením súťaže stratil význam. Na všetkých sa veľmi tešíme,“ podotkol na záver tréner klubu, ktorý mal aktuálnu sezónu šiestoligové ambície.