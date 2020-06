Trénoval v Chelsea, obedoval s Muchom. Prečo bývalý supertalent vlastní holičstvo

Z Drogbovej skrinky sa vysypalo asi štyridsať párov kopačiek, všetky boli rovnaké, smeje sa Matej Dovičovič.

17. jún 2020 o 10:22 Martin Kilian ml.

Hoci výbušného brankára limitovali kožné problémy, ako žiaka ho skauti z Football Service Agency vodili po skúškach v Chelsea i Evertone. Už v pätnástich zapísal čisté konto za starší dorast Nitry! Volali ho supertalent, bol mládežníckym reprezentantom.

„Náš tréning v Chelsea videli John Terry a José Bosingwa a v Evertone sa ma raz spýtal John Heitinga, či niečo nepotrebujem. Trošku som si lietal,“ prezradil.

Ostalo v akomsi vzduchoprázdne, prečo vlastne MATEJ DOVIČOVIČ (23) dnes nechytá Ligu majstrov, ale už tri sezóny nie je futbalistom a živí sa strojčekom a nožničkami.

Lopta a vy, to šlo k sebe odmalička, však?

Jasné. Bezpodmienečne áno. Sem-tam prišla škola (smiech). Otec ma zapísal do FC Nitra, presne si pamätám prvý tréning – viedol nás Roman Hrnčár, bolo to ešte na „škvare“, umelú trávu postavili až neskôr. Najväčšia zábava bola vždy so staršími chalanmi, takže so „Špalom“ (Nikolas Špalek), „Vesťom“ (Tomáš Vestenický) a Jožo Urblík. Veľmi mi pomohol aj Filip Tonka. Doteraz hovorím, že kto nehrá so staršími, ťažko sa niekam posunie.

Keď ste vyšli zo žiakov, preskočili ste tri kategórie a chytali rovno za starší dorast. Ako si na to spomínate?

Bol to šok. Nebudem menovať, ale v sedemnástke bol tréner, ktorý ma nemal príliš v láske. Do devätnástky ma z ničoho-nič vytiahol tréner Cyril Stachura – veľa ľudí naňho nadávalo, ale ja som ho vždy uznával. Roman Němec sa zranil, ideš s nami na zápas, sadaj do autobusu, ale prvýkrát ešte nebudeš chytať – hovoril mi. O desať minút ale prišiel opäť. Ideš do brány – povedal Stachura. Hneď sme išli do Žiliny, chytal za ňu Holec a hrali Káčer či Škriniar. Vyhrali sme 2:0. V pätnástich som v debute v staršom doraste vychytal nulu (úsmev).

Kedy ste prvýkrát trénovali s áčkom?

V štrnástich. Miloš Obradovič zlomil členok Richardovi Stránskému, môjmu najlepšiemu kamarátovi, s ktorým sme si vždy pridávali po tréningoch, preto áčko potrebovalo brankára. Ani som nešiel do kabíny, tak som sa hanbil (smiech). Prvý tréning mi vyšiel, a tak mi tréner Jozef Vukušič povedal, nech prídem aj zajtra. Asi po treťom tréningu ma tréner brankárov Igor Mesároš ma poslal do šatne, posadili ma vedľa Lukáša Hrošša a Petra Kaspřáka. Hrozne ma ťahali za uši, ha-ha...

Ako žiak ste boli na skúškach v Chelsea, Evertone a Bastii. Ako to fungovalo? Kto to platil?