Mama s dcérou si zahrali v tenisovej extralige žien

Dvanásťročná Lucia Hradecká dokonca získala prvé extraligové víťazstvo. Jej mama Andrea si zahrala „retro“ štvorhru so Stankou Hašlerovou.

12. jún 2020 o 23:26 Martin Kilian

Slovenskú tenisovú extraligu vyhrali ženy TK Slovan Bratislava. K triumfu na dvorcoch obhajkýň titulu TC Empire Trnava 4:1 pomohla aj Belinda Benčič, Švajčiarka s koreňmi v Močenku, keď vo finálovom súboji deklasovala Terezu Mihalíkovú 6:0, 6:0.

Ženy TK Slávia SPU Nitra obsadili štvrté miesto. V prvom kole porazili LTC Zvolen 5:2 (bodovali Hašlerová, Vargová, Behúlová, štvorhry Behúlová - Vargová, Hašlerová – Silná). V semifinále favorit z TC Empire Trnava zdolal Nitru 4:1 (za Nitru Vanda Vargová).

V boji o bronz Nitrianky doma prehrali s TK Kúpele Piešťany 2:5 (bodovali L. Hradecká a Behúlová), keď ich zostavu ovplyvnili aj zdravotné problémy.

Tím TK Slávia SPU Nitra v súboji o bronz. Zľava Petra Pochabová (nehraj. kap.), Alexandra Silná, Bianca Behúlová, Vanda Vargová, Stanislava Hašlerová, Lucia Hradecká, Andrea Hradecká. Chýba zranená Natália Slabá. (zdroj: Pavel Matuščín)

Na svoje prvé zápasy v extralige žien nastúpila stále iba 12-ročná Lucia Hradecká a v piatok dokonca získala svoje premiérové víťazstvo (nad 18-ročnou Horákovou). Ďalšou kuriozitou je, že vo štvorhre sa na pľac dostala aj jej mama (a trénerka) Andrea Hradecká (rod. Šebová), ktorá vytvorila dvojicu s ďalšou skúsenou hráčkou Stankou Hašlerovou (rod. Hrozenskou).

„Pre dcéru sú to super skúsenosti. Som rada, že hrala ona a nie ja, ha-ha. Víťazstvo je pre ňu obrovským povzbudením,“ povedala spokojná mama Andrea Hradecká a dodala: „A tá piatková štvorhra bola „retro“. Užili sme si to so Stankou, mali sme z toho radosť. Víťazstvo nám ušlo pomedzi prsty, ale nevadí.“