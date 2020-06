Turnaje mládeže na štyroch miestach, možno budú aj medzinárodné

Pred týždňom sme informovali, že FC Cabaj-Čápor chce zorganizovať v dňoch 11.-12. júla záverečné turnaje pre kluby z ObFZ Nitra pre vekové kategórie U13, U11 a U9.

16. jún 2020 o 19:28 Martin Kilian

Keďže však aktivitu prejavili aj iné kluby, príde k zmene v dejisku podujatí, resp. ich termíne. Turnaj U13 budú hostiť v Jelenci, U9 v Čeľadiciach.

„Sme radi, že máme v oblasti aj ďalšie kluby, ktoré sú ochotné a schopné zorganizovať kvalitné podujatie pre mládež. Zväz ich snahu rád podporí. Uvažujeme však aj nad otvorením turnajov pre iné mužstvá, a to aj zo zahraničia. Túto výzvu plánujeme čo najskôr zverejniť. Uvidíme, aký bude záujem. Ak by to stálo za to, mohli by byť niektoré turnaje viacdňové,“ informuje Štefan Korman, predseda ObFZ Nitra.

V Jelenci sa uskutoční finálový turnaj pre mladších žiakov (U13) v nedeľu 5. júla. „Ideme do toho, radi privítame najlepšie tímy u nás. Uvidíme, ako dopadne snaha otvoriť turnaj pre iné mužstvá. V najbližších dňoch by sme mali byť múdrejší,“ vyjadril sa Markus Šinka z FC Jelenec.

V platnosti zostáva, že turnaj pre kategóriu U11 zorganizujú v Cabaji-Čápore, a to v nedeľu 12. júla. Romanovi Hromádkovi sa prihlásilo už prvých šesť tímov. „Osobne by mal prísť aj hráč Sparty Praha Lukáš Štetina,“ sľubuje agilný tréner malých „sokolíkov“.

Čeľadice sú pripravené usporiadať finále pre mladšiu prípravku U9. „Turnaj vieme zvládnuť, keď to bude pre naše oblastné kluby. Termín je sobota 11. júla,“ povedal Martin Hamada z Čeľadíc. „Ak by bol turnaj U9 viacdňový, prichádza do úvahy ako dejisko aj areál FC Nitra,“ dodal predseda ObFZ Štefan Korman.

Nová informácia je tá, že v Močenku sa uskutoční turnaj pre starších žiakov U15, a to v nedeľu 12. júla.

Futbalový kolotoč sa teda rozbieha, prebúdzajú sa mužstvá od dospelých po prípravky, a to je hlavné.