Bol kapitánom ČSSR vo Vietname, čelil aj Mariovi Kempesovi

S Jozefom Czuczorom ako hráčom a trénerom sa na futbalových trávnikoch stretávame už viac ako 40 rokov.

26. jún 2020 o 18:35 Jozef Sklenár

Jozef Czuczor vľavo ako mladík v drese Plastiky Nitra, vpravo ako skúsený trénerský matador. (Zdroj: archív J. C., archív MY NN)

Dnes 57-ročný Jozef Czuczor je jedným z najlepších futbalistov, ktorí v minulosti obliekali šaliansky dres. Zahral si aj federálnu ligu za Plastiku Nitra, pripísal si v nej 66 štartov a jeden strelený gól.

Novozámocký rodák prešiel v materskom klube všetkými mládežníckymi mužstvami. Veľmi rád spomína na bývalých výborných futbalistov Grúnskeho a Fučíka, ktorí sa po skončení aktívnej hráčskej činnosti začali venovať výchove mladých futbalových nádejí a pri formovaní jeho futbalovej osobnosti dali talentovanému futbalistovi najviac. Už po prechode do kolektívu staršieho dorastu bolo jasné, že v Nových Zámkoch rastie futbalista, ktorý skôr či neskôr zakotví v ligových vodách.

S prvou ponukou Plastiky Nitra ste si ešte nepotykali. Takáto šanca sa však neodmieta, že?

Pred štartom nového ročníka majstrovských súťaží štartoval náš dorast na populárnom medzinárodnom dorasteneckom turnaji Memoriál Ladislava Baláža, kde sa nám, ale aj mne, pomerne darilo. Na základe toho som dostal ponuku od funkcionárov Nitry k prestupu do ich prvoligového dorastu. Vzhľadom na to, že som však ešte chodil do školy, tľapli sme si s Nitrou až neskôr.

O rok sa situácia zmenila. Funkcionári Plastiky prišli opäť s ponukou na prestup, ale už medzi seniorov. Bol to šok?

Samozrejme, že áno. Od januára 1980 sa začali písať prvé strany mojej futbalovej kroniky v Nitre. Pripadalo mi to ako neskutočný sen pod vedením takého uznávaného trénera, akým bol profesor František Skyva, ktorý stál za mojím prestupom, a v spoločnosti takých futbalových osobností, akými v Nitre boli Szabo, Horn, Ilavský, Jež, Kukučka, Molnár, Borko, Ťažký či Hodúr.

Prítomnosť takýchto hráčov teší, ale presadiť sa v takejto konkurencii nebolo jednoduché.

V tej dobe sa mladí hráči iba ťažko presadzovali, veď pri takej obrane, akú tvorili Dominka, Horn, Ilavský, Kukučka, to nebolo vôbec jednoduché. Bol som však trpezlivý a prvá šanca prišla vo Vítkoviciach, kde som nastúpil na posledných 10 minút, postupne som sa oťukával a oplatilo sa. Za necelé tri roky v Nitre som stihol byť pri historickom mesačnom zájazde Plastiky v strednej Amerike (Kostarika, Nikaragua, Honduras, Panama), kde sme zažili krásne a nezabudnuteľné futbalové aj nefutbalové zážitky.