Pracovníci úradu sa sťahujú kvôli rozsiahlej rekonštrukcii radnice

Jednotlivé oddelenia úradu budú fungovať ako v normálnom režime na piatich nových miestach.

22. jún 2020 o 14:16 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. Na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach sa začína rozsiahla rekonštrukcia. Stavebné práce by mali potrvať do konca októbra tohto roka. Z budovy sa na nevyhnutný čas úradníci presťahujú do iných priestorov v rámci mesta. Oddelenia úradu by ale mali fungovať ako za bežného režimu.

Prvá poriadna rekonštrukcia od vzniku budovy

Ide o prvú komplexnú rekonštrukciu budovy od jej postavenia v roku 1935. Dovtedy prešla iba drobnými opravami a údržbou. Projekt financovaný z európskych štrukturálnych fondov zahŕňa rekonštrukciu strechy, otvorových konštrukcií, fasády, kúrenia, svietenia, vybudovanie nových znížených stropov a systému rekuperácie vzduchu.

„Boli sme úspešní so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Pre tento účel nám Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 446 945 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 470 468. Rozdiel dopláca mesto v rámci povinného spolufinancovania,“ povedal prednosta radnice Marián Kováč.

Ako doplnil, oprava je rozdelená na dve časti – projektovú, z ktorej 5 percent spolufinancuje mesto a z časti, ktorú hradí z vlastných prostriedkov vo výše takmer 314-tisíc eur. „Za tieto peniaze sa zrealizuje kompletná výmena elektroinštalácie, rozvodov na vodu a odpad, výmena zárubní, dverí, podlahy a nové pripojenie budovy na verejnú kanalizáciu,“ informovala radnica.

Oddelenia sa presťahovali

Od dnes je budova radnice zatvorená. Jednotlivé oddelenia úradu sa dočasne presťahujú do piatich vybraných priestorov.

Primátora, Sekretariát, mestského právnika, zástupcu primátora, prednostu, Ekonomické oddelenie, podateľňu úradu, pokladňu a Referát strategických činností nájdete v Mestskom stredisku kultúry a športu.

V budove Daňového úradu bude zase sídliť aj Matrika, Oddelenie miestnych daní, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie investičnej výstavby, Oddelenie majetkovo-právne, Referát sociálnych vecí či Referát projektov a aktivačných činností.

Základná škola Robotnícka poskytne dočasný domov pre Referát prenesených kompetencií školstva, Referát originálnych kompetencií školstva, Referát BOZP a PO, Hlavný kontrolór mesta. V Mestskej telocvični na Továrenskej ulici bude Referát registratúrneho strediska, CO a obrany a Referát registratúrneho strediska.

Pre občanov budú k dispozícii v zaužívaných hodinách. Výnimkou môžu byť extrémne teploty počas leta, kedy sa úradné hodiny na istých pracoviskách práce môžu skrátiť, ak sa nebudú dať zabezpečiť vhodné podmienky na prácu.