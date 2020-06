Pata si zahrá v inej lige, Vlčanom hrozil zánik

V stredu o polnoci uplynula uzávierka prihlášok do súťaží ZsFZ. Ako každý rok, aj toto leto prináša niekoľko nečakaných presunov.

22. jún 2020 o 20:40 Martin Jurčo, Martin Kilian

V uplynulom ročníku pôsobilo v mužských súťažiach ZsFZ dovedna 122 klubov. Po stredajšej uzávierke prihlášok sa z futbalovej mapy v regióne vytratilo šesť mužstiev: Trnava B, Vlčany, Veľký Ďur, Trenč. Turná, Pribeta a Mor. Sv. Ján.

V článku nájdete informácie o zmenách a zložení súťaží: 3. liga, 4. liga JV, 5. liga Stred, 5. liga Juh.

„Moje očakávania boli oveľa horšie. Šesť klubov na mužskej úrovni nie je katastrofálne číslo. Našťastie, čierne scenáre sa nenaplnili. Teší ma, že kluby majú sa dokázali s náročnou situáciou po pandémii popasovať. Nemáme problémy súťaže doplniť. Záujem je na všetkých úrovniach od tretej až po piatu ligu,“ povedal pozitívnu zvesť predseda ŠTK ZsFZ Tibor Révay. V negatívnom slova zmysle prekvapil postoj Gabčíkova, ktoré sa prihlásilo iba do piatej ligy.

Až o tri úrovne nižšie sa posúvajú Vlčany, a to boli naposledy na 2. miesto vo IV. lige. „U nás mal mužský futbal úplne skončiť. Keď som sa to dozvedel, za jeden deň som dal dokopy mužstvo, ja budem hrajúci tréner a ideme do siedmej ligy,“ povedal pre MY noviny Csaba Takács.

III. liga Západ

Do 16-člennej súťaže sa prihlásilo 14 tímov. Prihlášku si nepodali Gabčíkovo (ide do V. ligy Juh) a Trnava B. Uvoľnené pozície obsadia oba prvé tímy po jesennej časti štvrtých líg – Častkovce (IV. liga SZ) a Imeľ (IV. liga JZ).