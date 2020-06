Nitrania s petíciou proti bytovému domu neuspeli. Prokurátor podal protest

Prokurátor trvá na vypracovaní územného plánu zóny, ktorý v súčasnosti neexistuje.

24. jún 2020 o 20:18 Miriam Hojčušová

NITRA. Obyvatelia Chrenovej nesúhlasia s výstavbou výškového bytového domu, ktorý má stáť na Ďurčanského ulici, vjazd je plánovaný z ulice Za Humnami.

Mesto ich námietky neakceptovalo a vydalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Ľudia neuspeli ani s odvolaním na okresnom úrade.

Čítajte aj: Kauza machinácií na nitrianskej župe je definitívne uzavretá Čítajte

Okres vyhovel až prokurátorovi, ktorý podal protest. „Tešíme sa, už sme ani nedúfali, že sa v tejto veci niečo pohne,“ reagovali ľudia, ktorí sa podpísali pod petíciu.

Žiadali v nej zachovanie urbanisticko-architektonickej línie zástavby ulice Za Humnami. Hovoria, že výškový bytový dom ju naruší.

Čakajú na zoznam chýb

Podľa útvaru hlavného architekta je investičný zámer v súlade s územným plánom mesta. Hlavná kontrolórka ľuďom napísala, že v lokalite je možná zástavba do 6 nadzemných podlaží, pričom predkladaný zámer uvažuje so štyrmi, „piate je ustúpené a do podlažnosti sa nezapočítava“.

Čítajte aj: Nitrianska tržnica sa zmení, mesto plánuje jednotné slnečníky i výťah Čítajte

Avizovala tiež, že lokalita na ulici Za Humnami je určená na postupnú prestavbu z nízkopodlažnej na strednopodlažnú (do šiestich podlaží).

„Sme pred vydaním stavebného povolenia,“ reagoval aktuálne hovorca radnice Tomáš Holúbek. Keďže okresný úrad vyhovel protestu prokurátora, mesto teraz čaká na zoznam chýb, ktoré má odstrániť.

Susedia bytový dom nechcú

„Keby tu radšej postavili tri rodinné domy s dvomi poschodiami, nie bytový dom,“ povedal Valentín Angelov, ktorý má vyše tri desaťročia záhradku na ulici Za Humnami, hneď vedľa stavebnej parcely.

„Ak tu bude bytový dom, pozemok stratí hodnotu,“ poznamenal Angelov. Pod košatou čerešňou nám ukázal výkresy, podľa ktorých má byť novostavba necelé dva metre od jeho plota.

Aj on sa podpísal pod petíciu, rovnako ako obyvatelia bytoviek nad budúcim staveniskom. Ľudia hovoria, že prídu o súkromie – z horných poschodí im vraj budú vidieť rovno do kuchyne. Obávajú sa aj tienenia a zhoršenia dopravnej situácie.

Na jeseň chceli stavať

Stavebníkmi sú fyzické osoby Andrej Barta a Jaroslav Teker. Prvý z nich nám povedal, že už v septembri chceli stavať. Protest prokurátora ich plány narušil.