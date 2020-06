Kováčik: Možno tu budú iní hráči, než sme si mysleli. V čom bola Nitra najlepšia?

AJ TOTO SA DOZVIETE

• Aký je zásadný posun v prípade 170-tisícovej (ešte nevyplatenej) dotácie mesta hokeju, kedy sa o nej rozhodne a ako celú veledôležitú situáciu vníma šéf HK Miroslav Kováčik

• Prečo chce zverejniť tabuľku financovania mládeže

• Či sa už v Nitre oficiálne rozlúčili s legionármi z minulého kádra

• Či Nitra ešte dlhuje hráčom

• V ktorom ukazovateľa Nitra podľa Kováčika po sezóne tromfla celú extraligu

• Či bude mať Nitra problém pri udeľovaní licencie na novú sezónu

• Akú časť zo zisku z MS 2019 by Kováčik rád videl rozdelenú medzi klubmi, kedy by ju privítal, prečo si myslí, že by sa celý zisk nemal vraziť do mládeže a čo hovorí na tendencie postaviť z neho nový štadión

• Či Nitra začína s predajom permanentiek

• Kedy má začať spoločná príprava

• Kedy chcú mať v Nitre podpísaných sto percent hráčov a kedy chcú zverejniť ich mená (aj trénerove)

• Prečo budú za Nitru možno hrať iní hokejisti, než sa všeobecne očakáva