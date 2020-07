Finiš Ligy internacionálov (FOTO)

V nedeľu vyvrcholila súťaž futbalových starých pánov v nitrianskom regióne. Titul obhájili Tesárske Mlyňany.

1. júl 2020 o 7:00 Martin Kilian

Po finálovom súboji sa z obhajoby tešili hráči Tesárskych Mlynian. Vľavo Juraj Paška a Marián Horváth, ktorí sa zapísali do streleckej listiny. (Zdroj: Martin Kilian)

Liga internacionálov MY Nitrianskych novín mala v nedeľu na programe záverečné zápasy o umiestnenie. V oboch to boli napínavé súboje do poslednej minúty.

Prinášame vám fotogalériu z finále a zápasu o 3. miesto.

Finále: T. Mlyňany - Lehota 3:2 (2:0).

O 3. miesto: Vráble - Šalgočka 2:2 (1:0), na p.k. 2:3.

(Viac prinesieme v samostatnom článku na webe, resp. dočítate sa v MY Nitrianskych novinách.)