Do Nitry príde debatovať známy spisovateľ a scenárista

1. júl 2020 o 10:35 Dominika Cunevová

NITRA. V nitrianskom kníhkupectve, antikvariáte a libresse Pod Vŕškom sa v stredu 1. júla o 17. hodine uskutoční literárna debata so spisovateľom a scenáristom Petrom Balkom. Ako scenárista sa podieľal aj na filme Kandidát, pri ktorom bol zároveň aj asistent réžie.

Autor mimo iného predstaví jeho knihu Østrov, ktorá je v aktuálnej desiatke ceny Anasoft litera 2020 a ktorú odborná porota vybrala z vyše 200 kníh ako jednu z tých najlepších, ktoré vlani vyšli.

„Sme to, čo píšeme, tvrdí Peter Balko a v duchu svojho presvedčenia sa pustil do románu Østrov zamýšľaného ako príbeh o imaginárnych dejinách čierneho obchodu s fantáziou. S exkurzom do dejín slovenskej i svetovej literatúry, za Timravou, Joy-ceom, Márquezom a úmyslom napísať pútavý, originálny a zábavný dokumentárny román s hravým lyrickým jazykom a magicko-realistickou poetikou. Nepohrdne komplikovaným vzťahom dvoch spisovateľov – otca a syna, atmosférou Cerovej vrchoviny či alúziou na škandinávsku detektívku. V popredí je však – ako už toľko ráz predtým – fascinácia tvorbou a tenkou hranicou medzi realitou a fikciou,“ povedala o knihe porotkyňa ceny Anasoft litera 2020 Zuzana Belková.

Moderátorom podujatia bude Igor Rjabinin.

Súčasťou besedy bude aj koncert interpreta Archívny Chlapec.