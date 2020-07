V baráži o šiestu ligu sa tešili N. Hrnčiarovce

V nedeľu popoludní sa za veľkého tepla v Cabaji-Čápore odohrala baráž o postup do šiestej ligy ObFZ Nitra.

1. júl 2020 o 13:00 Jakub Chrenko

Najlepšie tímy zo siedmych líg bojovali o miesto v šiestej lige, ktoré vzniklo po odstúpení Neveríc. Tri mužstvá sa stretli systémom každý s každým, hralo sa 2x40 minút. O poradí zápasov rozhodol žreb.

V prvom zápase sa stretli Sľažany s Lukáčovcami. V úvodnom dejstve to bola vyrovnaná partia. Po obrátke sa už hral zaujímavejší futbal s obojstrannými šancami na gól. Do vedenia sa dostali v 70. min. Lukáčovce po strele Hurtu. V úplnom závere zápasu Sľažany vyrovnali po vlastnom góle Hurtu. Nasledoval dodatkový penaltový rozstrel, v ktorom mali Sľažančania viac šťastia.

V druhom zápase nastúpili Lukáčovce proti NitrianskymHrnčiarovciam. Hneď od úvodu to bol zápas v réžii zverencov Tibora Fiksela. V prvom polčase dokázali brankára Sitára prekonať až trikrát. Po obrátke pridali Hrnčiarovce ešte jeden gól a v 60. minúte hlavný rozhodca Novák ukončil zápas, pretože Lukáčovce zišli z trávnika. Bolo na nich vidieť únavu z prvého zápasu.

V poslednom treťom zápase sa stretli Sľažany s N. Hrnčiarovcami. Hneď od úvodu to bol zaujímavý duel. Hrnčiarovce sa ujali vedenia v 14. minúte po góle M. Szombata. Po polhodine hry Sľažany vyrovnali a ešte do polčasu otočili stav na 1:2. V druhom polčase už dochádzali obom mužstvám sily, ale Sľažanom sa podarilo pridať tretí gól. Do konca zápasu však Hrnčiarovce dvoma gólmi vyrovnali stav na 3:3, stali sa víťazmi baráže a vybojovali si postup do šiestej ligy.

Výsledky: Sľažany - Lukáčovce 1:1 (0:0), na p.k. 4:3, 80. M. Hurta (vlastný) - 70. M. Hurta.

Lukáčovce - Nitrianske Hrnčiarovce 0:4 (0:3), 9. J. Hambálek, 37. P. Massányi, 39. V. Špirk, 55. P. Michalička.

Nitrianske Hrnčiarovce - Sľažany 3:3 (1:2), 14., 60. a 67 (z 11 m) M. Szombat - 31. M. Mišuta, 37. M. Studený, 49. M. Katrušin.

Poradie: 1. N. Hrnčiarovce, 2. Sľažany, 3. Lukáčovce.