Bohoslovci spoločne s biskupom absolvovali časť cyrilo-metodskej cesty

Cyklopúť dlhú zhruba 140 kilometrov z Nitry do Komárna a späť absolvovali v stredu pred blížiacou sa slávnosťou sv. Cyrila a Metoda.

2. júl 2020 o 13:09 TASR

NITRA. Bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre spoločne so svojimi predstavenými a pedagógmi, ale aj s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom prešli na bicykloch časť cyrilo-metodskej cesty. Cyklopúť dlhú zhruba 140 kilometrov z Nitry do Komárna a späť absolvovali v stredu (1. 7.) pred blížiacou sa slávnosťou sv. Cyrila a Metoda.

"V mysli si mohli predstavovať cestu, ktorá priviedla byzantskú misiu zo Solúna na Veľkú Moravu na základe požiadavky veľkomoravského kniežaťa Rastislava na byzantského cisára Michala III. o vyslanie biskupa a učiteľa, ktorý by hlásal pravú kresťanskú vieru v slovanskom jazyku. Práve po tejto trase s najväčšou pravdepodobnosťou prešli pešo v roku 863 od Dunaja do Nitry a na Veľkú Moravu obaja slovanskí vierozvestcovia," skonštatoval hovorca Biskupstva Nitra Tibor Ujlacký.

Presná trasa cesty, ktorou prišli sv. Cyril a Metod na Veľkú Moravu, nie je známa. "Usudzujeme, že buď cestovali cez Bulharsko, alebo sa najprv preplavili cez Jadranské more do Benátok, prípadne do iného jadranského prístavu, ktorý patril pod správu Byzancie, a potom smerovali po starodávnej Jantárovej ceste až na Veľkú Moravu. Je možné, že Dunaj prekročili práve pri Komárne," uviedol Ujlacký.

Pre kňazov a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda na čele so svojím diecéznym biskupom v tomto prípade nešlo o hľadanie dôkazu prítomnosti alebo skutočných stôp sv. Cyrila a Metoda na slovenskej zemi, ale skôr o relax a spojenie športového výkonu s poznávaním územia diecézy a jej histórie, ktorá je s misou sv. Cyrila a Metoda mimoriadne úzko spätá.

"Účastníci cyklopúte sa mohli vcítiť do úlohy oboch vierozvestcov na ceste z Byzancie na Veľkú Moravu, alebo z veľkej Moravy do Ríma, keď pápežovi Hadriánovi II. niesli pozostatky pápeža sv. Klimenta a liturgické knihy preložené do staroslovienčiny na schválenie," povedal Ujlacký.

Trasa z Nitry do Komárna cez Nové Zámky je súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda vedúcej cez územie Nitrianskeho samosprávneho kraja a Nitrianskej diecézy z Bojnej. Okrem starobylej Nitry sa na nej nachádza aj niekoľko ďalších kultúrno-historických lokalít a pamätihodností, ktoré majú súvis s misiou sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave.