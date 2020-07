Prebehnite sa po novej rýchlostnej ceste

Spoločnosť D4R7 sprístupní rýchlostnú cestu R7 bežeckým nadšencom na podujatí D4R7 večerný beh. Ten sa uskutoční 17. júla o 20:00 pri odpočívadle Blatná na Ostrove a bude sa ho môcť zúčastniť 500 bežcov.

3. júl 2020 o 12:59

Dokončenie rýchlostnej cesty je zvyčajne dôvod na radosť najmä pre šoférov, ktorým sa skráti pobyt vo vozidlách. Tentokrát sa budú môcť radovať aj fanúšikovia behu. „Na takúto bežeckú trať sa dostane verejnosť iba teraz, neskôr sa už prúd áut nezastaví,“ povedal Michael Heerdt, generálny riaditeľ spoločnosti D4R7. „Beh sa začne večer, aby sme sa vyhli najhoršiemu úpeku a veríme, že aj pre samotných účastníkov bude nočný beh po rýchlostnej ceste výnimočným zážitkom,“ dodal Michael Heerdt.

Vstupné bude symbolických 7 eur, ktoré poputujú Nadácii TA3. Výťažok sa využije v prospech projektu Káčer na bicykli. V rámci neho správca Nadácie Peter Káčer, cyklista s detskou mozgovou obrnou, putuje po Slovensku a výťažky zo svojich ciest venuje tým, ktorí to potrebujú. Partnerom podujatia je spoločnosť OMV Slovensko.

Účastníci absolvujú symbolickú trasu dlhú sedem kilometrov, ktorá začne pri odpočívadle Blatná na Ostrove smerom do Bratislavy a späť. Súťažiaci budú pretekať v troch vekových kategóriách - do 29 rokov, od 30 do 49 rokov a nad 50 rokov. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú odmenení, ale pre každého registrovaného účastníka bude pripravený darčekový balíček. Viac informácii o behu a registrácii nájdete tu.

Vzhľadom na premenlivú dopravnú situáciu odporúča organizátor vyraziť na miesto štartu s dostatočným predstihom a po príchode sa ihneď zaregistrovať. Hoci na samotný beh rúško nie je potrebné, pred a po samotnom behu bude nutné mať ho neustále správne nasadené.

V súčasnosti je plne dokončený úsek rýchlostnej cesty R7 medzi Holicami a Ketelcom v dĺžke 29,7 km (25,2 km na R7 a 4,5 km na D4). R7 je súčasťou najväčšieho slovenského projektu verejno-súkromného partnerstva D4R7, ktorý zahŕňa aj nultý obchvat Bratislavy D4.

“Vzhľadom na súčasnú situáciu verím, že súťažiaci sa R7 Night Run prekonajú tých sedem kilometrov rýchlejšie, ako to dnes dokážu autá po starej ceste,” povedal Michael Heerdt. “Obyvatelia juhozápadného Slovenska, ktorí budú R7 využívať najviac, sa už nemôžu dočkať, kedy budú novú cestu využívať. Máme pre nich dobrú správu, že rýchlostnú cestu otvoríme už teraz v júli,” dodal Heerdt.

