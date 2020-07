Na pár rokov sa odmlčali, teraz plánujú návrat na pódiá

Nitrianska kapela nečakane zverejnila nový videoklip k staršej piesni.

5. júl 2020 o 18:00 Dominika Cunevová

NITRA. Keď ste sa kedysi vybrali na hudobný festival, bolo takmer pravidlom, že popri legendách tu natrafíte aj na kapelu Alone.

Pred pár rokmi boli nitrianski chlapci hviezdami. Aktívne koncertovali a zbierali jeden úspech za druhým doma i v zahraničí.

Vybudovali si stabilnú základňu oddaných fanúšikov, no napriek dobre našliapnutej kariére sa v čase najväčšej slávy stiahli na pár rokov do úzadia. V súčasnosti sa ale karta obrátila a skupina opäť túži zažívať pocity, ktoré im vie dať iba živé publikum.

Neodkladné povinnosti

Dôvod ich nečakaného odchodu bol prostý. Ako to už býva, s vyšším vekom prišlo i viac povinností.

„Nikdy sme sa muzikou neživili. Bavilo nás to a mali sme v tej dobe hudbou čo povedať a túžbu odovzdať to ďalej ľuďom. Potom prišla rodina a iné veci, takže sme skúšali a hrávali menej. Po narodení mojej druhej dcéry a veľmi hektickom období som osobne momentálne veľmi hladný po muzike,“ vysvetlil spevák kapely Michal Cabala.

„Nás to mrzí, že sme sa odmlčali, ale to už je život. Chceli sme to naštartovať už viackrát a možno teraz sa to konečne podarí,“ dodal bubeník Richard „Kopák“ Labovský.

Svadobná pieseň

Prvým impulzom k tomu bola nakrútenie videoklipu k obľúbenej skladbe Kam patrím. Skupina pieseň vydala ešte v roku 2014 spolu s albumom Za seba dýcham. Podľa kapely si práve ona zaslúžila vlastný klip.