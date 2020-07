Zdieľané bicykle sa do Nitry zatiaľ nevrátili, vláčik áno

Víťaz súťaže na bikesharing nepodpísal zmluvu. Mesto hľadá firmu, ktorá bude službu poskytovať štyri mesiace.

5. júl 2020 o 18:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Od pondelka bude po Nitre jazdiť turistický vláčik. Súťaž vyhrala Arriva Nitra, ktorá turistickú atrakciu zabezpečovala aj vlani. Jediná predložila cenovú ponuku. Informovala o tom Dana Póčiková z Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

Dopravca dostane na prevádzku vláčika, ktorá bude trvať do konca septembra, 27 800 eur plus DPH. Peniaze na tento účel má NOCR z mestského rozpočtu – mesto je jedným z členov tejto organizácie.

Je možné, že sa do ulíc v tejto sezóne vrátia aj zdieľané bicykle od Arrivy. Mesto síce vypísalo na bikesharing súťaž, do ktorej sa nitriansky dopravca neprihlásil, no víťaz nepodpísal zmluvu.