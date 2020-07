Galád po biede s Pohroním: Zachránime sa!

S fanúšikmi máme relatívne čistý stôl, prezradil Faško.

5. júl 2020 o 21:19 Martin Kilian ml.

Aj voľné vstupné či tisíc pív zdarma prilákalo 1 255 divákov, v základnej zostave hrali prvýkrát v roku 2020 až šiesti odchovanci, ale pripravenejšie Pohronie spravilo Nitre z osláv záchrany kar pádu na posledné miesto.

Z núdze uprosený Ivan Galád za 6 dní svojho tretieho návratu zázrak nespravil. Nula striel na bránu v predposlednom kole Fortuna ligy zaskočilo aj jeho. „Sám som prekvapený, očakával som lepší výkon. Nebol pútavý, ale to sa stane, určite si to zanalyzujeme. Máme ešte jeden zápas vo Fortuna lige a prípadne dva barážové. Prišiel som sem Nitru zachrániť a to sa nám spolu podarí,“ živil optimizmus už piaty (!) tréner „trogárov“ v sezóne, ktorého vlani v marci vôbec nemali vyhodiť.

Na jedenástku s vekovým priemerom 21,7 bol tlak viacerých faktorov prisilný, azda aj preto prišlo vylúčenie snaživého Ondreja Vrábela, ktoré spustilo festival chýb na ihrisku i tribúnach. „Červená karta nebol rozhodujúci moment, Pohronie bolo vo všetkých stránkach lepšie. To, čo poviem Vrábelovi, to by nemalo ísť do médií. Bolo to celkom zvláštne,“ zamýšľal sa Galád a možno mal stále pred očami 43. minútu, keď rozhodca Kružliak dal Vrábelovi po páde pri Dzuríkovi druhú žltú za filmovanie a nie penaltu.

„Červená karta nás vypojila z hry a už sa to s nami viezlo. Takto sa o záchranu nehrá. Pred posledným miestom sme mali dvojbodový náskok, všetko vo svojich rukách, ale pokašľali sme si to. Teraz sa musíme spoliehať, že zvládneme zápas s Trenčínom a Pohronie zakopne so Senicou, inak nás čaká baráž,“ dobre vedel smutný stredopoliar Michal Faško a k fanúšikom, ktorí v sobotu Nitranom fandili aj nadávali, povedal: „Nie je to jednoduché. Sme relatívne veľmi mladé mužstvo, starší hráči odišli. Fanúšikovia nás podporujú, ale v posledných dvoch zápasoch sme im to výkonmi neuľahčili. Verím, že prídu aj do Senice proti Trenčínu a zabojujeme, aj keď dnes nevyzeralo, že bojujeme. Po zápase s Pohroním boli štyria z nich v našej šatni, povedali si svoj názor, my svoj. Máme relatívny čistý stôl a ideme spolu za záchranou.“