Cestou do práce musia zdolať prekážkovú dráhu. Niektorí sa už zranili

Absurdné a ponižujúce. Aby sa dostali do firiem, kde sú zamestnaní, balansujú nad priekopou a preliezajú plot. Sľubom o MHD prestávajú veriť.

7. júl 2020 o 8:45 Miriam Hojčušová

NITRA. Viac ako sto ľudí, ktorí pracujú v nitrianskom priemyselnom parku, musí dvakrát denne zdolať prekážkovú dráhu. Najskôr prejdú po provizórnej lávke ponad hlbokú priekopu a následne prelezú plot, aby sa dostali do práce.

Po šichte sa scenár opakuje, len v opačnom poradí – najskôr plot a potom priekopa. Upozornil na to zamestnanec jednej z firiem, ktoré sídlia v tejto časti priemyselného parku.

Tragikomickú a ponižujúcu situáciu by vyriešila mestská autobusová doprava. Zastávky už stoja, autobusy ale nejazdia. Problémom sú podľa radnice peniaze.

K plotu dali palety

Muž, ktorý na absurdný stav poukázal, telefonoval na mestský úrad, kde mu vraj povedali, že to nepatrí do ich kompetencie.

Kontaktoval aj štátnu firmu MH Invest, ktorá zabezpečovala v lokalite infraštruktúru: „Tam mi povedali, že sa to rieši. Rieši sa to už viac ako rok...“

Zamestnanci firiem by sa mohli prekážkam vyhnúť – no to by museli peši šliapať približne štyridsať minút, čo je nereálne. Preto po vystúpení z autobusu pokračujú skratkou po nedokončenej ceste, ktorá vedie do spomínanej priekopy. Niektorí už do nej spadli, najmä keď sa v zime šmýka.

„Nemáme inú možnosť. Keby sme peši išli dookola, strašne dlho by to trvalo, to by sme ani na čas nedošli do roboty,“ povedal Štefan Vetter, ktorého sme zastihli cestou do popoludňajšej zmeny.