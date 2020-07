Vráble: Víťazstvo brala mladá krv, primátor fandil manželke (+FOTO)

Sobotňajšie horúce ráno patrilo mladému športovému podujatiu Beh za zdravšie a krajšie Vráble.

11. júl 2020 o 13:59 Martin Kilian

Valibuk Tím v spolupráci s mestom Vráble pripravil tretí ročník bežeckých pretekov. Účastníci nemuseli zaplatiť ani štartovné a čakala na nich trať dlhá takmer 8 km v peknom prostredí okolo riečky Žitava. Podujatie moderoval Ladislav Kováč a slávnostne ho otvoril primátor Tibor Tóth, ktorý aj na záver najlepším odovzdával ceny.

V dvoch kategóriách si sily zmeralo spolu 52 nadšencov rozličného veku a rôznych kvalít. Najmladší bol 13-ročný Alex Mandák, najstaršími bežcami boli Emil Páleník (73 r.) a Elena Béberová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Víťazný debut

Prvýkrát sa vo Vrábľoch predstavil 19-ročný Adam Kĺbik z Mojmíroviec a hneď za sebou nechal všetkých súperov. Druhému v poradí Matejovi Páleníkovi tak nedovolil dosiahnuť zlatý vrábeľský hetrik. Kĺbik dosiahol lepší čas ako vlaňajší víťaz, ale traťový rekord Páleníka odolal.

„Matej bol istý čas asi dvesto metrov za mnou, takže musel som ísť naplno. Bolelo ma koleno, nečakal som, že to takto vypáli. Celkom rýchlo sme to rozbehli, ale postupne som súperov striasol a išiel som sólo. Takže vyšlo to super,“ tešil sa mladík, ktorý pravidelne vyhráva na nitrianskej lige v parku a triumfoval aj nedávno v Dlhej nad Váhom.

Nikol Pivarčiová a Adam Kĺbik. (zdroj: Martin Kilian)

Spomedzi dvanástich žien bola najrýchlejšia tá najmladšia. Štrnásťročná Nikol Pivarčiová z Kozároviec len teraz dokončila základnú školu a od septembra nastupuje na Športové gymnázium do Banskej Bystrice. Ako triatlonistka háji farby ŠK Atóm Levice a je aj členkou slovenskej reprezentácie. „Dalo sa to odbehnúť aj lepšie, ale bolo veľmi teplo, takže môj výkon je v pohode. Užila som si to aj v tréningových teniskách, lebo tie pretekárske som si zabudla,“ smiala sa víťazná slečna.

Bežala aj primátorova manželka

Na trati mohli Vrábľania uvidieť aj Dagmar Tóthovú Skačanovú, mestskú poslankyňu a manželku primátora Tibora Tótha.

„Som rada, že som sa mohla zúčastniť a nie len odštartovať preteky ako v minulých rokoch. Predtým som ešte kojila a deti boli malé, ale tento rok som si povedala, že určite sa zúčastním. Bolo strašne teplo, ale nejako som to zvládla a bolo to fajn. Veľmi rada som podporila túto akciu aj osobne. Behávam nie príliš pravidelne, len pre radosť a relax. Dnes išlo o prekonanie samej seba, a to sa podarilo. Teším sa z osobného rekordu,“ prezradila Dagmar Tóthová Skačanová.

Primátor Vrábeľ Tibor Tóth s manželkou Dagmar a dcérkou. (zdroj: Martin Kilian)

Výťažok z akcie poslúži na vyčistenie Telinského potoka a aj iných znečistených miest vo Vráble.

Z výsledkov vyberáme:

Ženy (7,8 km): 1. Nikol Pivarčiová (ŠK Atóm Levice) 36:34, 2. Sylvia Behúlová (Golianovo) 37:16, 3. Jana Jankovičová (Vráble) 37:21, 4. Ivana Janásová (V. Lapáš) 37:46.

Muži (7,8 km): 1. Adam Kĺbik (BK Duslo) 28:58, 2. Matej Páleník (BK Pyxida Č. Kľačany) 29:39, 3. Marek Kuťka (M. Chyndice) 30:43, 4. Lukáš Dolník (Michal n/Ž.) 31:02, 5. Michal Šebeňa (Vráble) 31:14.

(Organizátori stanovili len dve kategórie - muži a ženy, bez rozdielu veku.)