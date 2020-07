Futbalisti Šale nešetrili druholigistu (FOTO)

Zverenci Andreja Štellára dnes privítali súpera z hlavného mesta a uštedrili mu vysokú porážku.

11. júl 2020 o 21:18 (SKL)

Slovan Duslo Šaľa - Slovan Bratislava B 4:0 (2:0)

Duslo zaskočilo bratislavskú rezervu a už v úvodných sekundách sa dostalo do vedenia po presnej strele Vantrubu. Mladíci z Bratislavy hýrili pohybom, hrali rýchly futbal, ale v pokutovom území im šalianska defenzíva toho veľa nedovolila. S chuťou hrajúci Vantruba mohol pridať v 10. minúte svoj druhý gól, ale jeho krížnu strelu zastavila pravá žrď. Po polhodine už viedlo Duslo 2:0 po exportnej strele Hlavatoviča.

Aj v druhom dejstve sa hral napriek horúčave dobrý futbal zásluhou oboch mužstiev, ale efektívnejší boli domáci. Mladíci v šalianskom drese Hudák s Hučkom svoje príležitosti v úvode druhého polčasu ešte nevyužili, ale po po presnom centri ofenzívne hrajúceho Blaha sa Kotlár v 65. minúte už nemýlil a pridal tretí gól Dusla.

V závere gólový účet stretnutia uzatvoril Hudák, keď v 80. minúte premenil ďalšiu presnú prihrávku Blaha na strelenie štvrtého gólu. Zverenci trénera Štellára po Bolerázi a Nedede vyhrali aj tretí duel, doposiaľ neinkasovali ani gól a ich dokonalou previerkou by mali byť ich ďalšie duely.

V Šali v sobotu 18. júla o 10.30 h privítajú treťoligový Most pri Bratislave.

Góly: 1. Vantruba, 32. Hlavatovič, 65. R. Kotlár, 80. Hudák.

DUSLO: Milošovič - Remeň, Hlavna, Hanzel, Mpofu, Tomovič, Oravec, Kochan, Hlavatovič, Prágai, Vantruba. Striedali: Krištof - M. Nagy, Hraňo, Morvay, Meszlényi, Kotlár, Polakovič, Hudák, Hučko, Blaho, Antl.