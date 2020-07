Do jazera v parku spadol strom, trávnik je pod vodou

Strom rástol neďaleko lávky, ktorá je uzavretá.

12. júl 2020 o 15:43 mh

NITRA. Do jazera Malá Hangócka v mestskom parku sa zrútil strom. Vyvrátilo ho aj s koreňmi. Zrejme to súvisí so včerajším silným nárazovým vetrom.

Strom rástol pri drevenej lávke, ktorá je už týždeň uzavretá pre zlý technický stav. Aktuálne leží na hladine, na jeho kmeni oddychujú kačice.

Upozornil nás na to čitateľ, ktorý si tiež všimol, že voda z jazera sa vyliala na breh. Zatopená je časť trávnika smerom k rieke.

"Pád stromu a potopa spolu nesúvisia. Hladina jazera bola vysoká už pred včerajším dažďom. Na druhej strane je pravdepodobné, že voda podmyla strom a silný vietor ho o to ľahšie vyvrátil," myslí si jeden z rybárov.

Viac informácií zisťujeme.