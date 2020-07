Vyšiel druhý diel zo série kníh o histórii a premenách Nitry

Prvá kniha vzbudila obrovský ohlas medzi verejnosťou i odborníkmi.

13. júl 2020 o 11:59 Dominika Cunevová

NITRA. Koncom júna uzrela svetlo sveta, tak ako autor Vladimír Vnuk sľúbil, druhá zo série deviatich kníh Prechádzka starou Nitrou.

Publikácia s podtitulom Štefánikova trieda a okolie sa tentoraz zameriava na zachytenie toho, ako sa v priebehu mnohých rokov menil výzor mesta od Štúrovej ulice až po Svätoplukovo námestie.

Obrovská zbierka fotiek

Vladimír Vnuk začal po zväzkoch postupne publikovať rozsiahlu zbierku starých fotografií, ktoré systematicky zbieral približne osem rokov.

Už prvá zo série kníh, zameraná na Štúrovu ulicu, Párovskú ulicu a okolie, vzbudila medzi čitateľmi obrovský ohlas. Mnohí ocenili poctivú a pedantnú prácu, ktorej výsledkom je dôsledné zmapovanie starej a už aj zaniknutej architektúry mesta a jeho urbanizmu.

Okrem fotografií sa autor sústredil aj na historické názvy ulíc, námestí, trhovísk, nábreží či priestranstiev a na zmeny ich pomenovaní od prvých oficiálnych až po súčasné.

Postaral sa aj o preklad máp s prvými oficiálnymi názvami z maďarského do slovenského jazyka.

Pochvalné recenzie

„Kniha Vladimíra Vnuka Prechádzka starou Nitrou skutočne jedinečným spôsobom prispieva k zachovaniu duchovnej tradície nášho mesta. Táto koncepčne veľmi dobre pripravená viacdielna séria, ktorú vďaka okolnostiam jej vzniku môžeme považovať za dvojgeneračné dielo, prostredníctvom unikátnych fotografií zachytáva fyzické premeny nitrianskeho urbánneho priestoru. S istou dávkou sentimentu a nostalgie pripomína často pretvorenú či úplne zaniknutú architektúru mesta. Zároveň obsahuje mnohé cenné informácie o pôvodných uličných názvoch. Populárno-náučným spôsobom tak upriamuje pozornosť čitateľa na tieto často prehliadané prvky regionálnej architektúry,“ zhodnotila knihu doktorka filozofie Lenka Tkáč – Zabáková z Fakulty stredoeurópskych štúdií na UKF v Nitre.

Pozitívne publikácia prekvapila aj doktora Ondreja Šedivého. „Dlhoročná práca autora priniesla krásny výsledok. Myslím, že každý Nitrančan by ju mal mať doma.“

„Keď vyjde celá séria Vnukových kníh, tak si dovolím tvrdiť, že takéto ucelené detailné dielo nemá snáď v Európe obdobu. Osem rokov dennodennej práce v archívoch sa pretavilo do neskutočného zážitku pre nás Trogárov – Nitrančanov. Vladovi patrí veľká vďaka,“ ocenil dielo Aurel Jansčák.

„Toto je na Cenu mesta Nitry, niečo nádherné. Ak ju nedostane, tak už vôbec nerozumiem tomuto svetu,“ poznamenala Susan Mária Buday.

„Viacročná trpezlivá a mravenčia práca Vladimíra Vnuka priniesla ovocie pre nás pamätníkov, ale aj pre ďalšie pokolenia. Za toto dielo mu patrí vďaka nás všetkých,“ vyjadril sa Jozef Križan.

„Mám už tento poklad doma. Denne si ju dve až tri hodiny pozerám a vraciam sa do rokov mojej mladosti. Vladko, patrí ti moje uznanie a obdiv,“ povedal Pavel Polčík.

Čoskoro vyjdú ďalšie pokračovania

Vydania tretej knihy, mapujúcej Svätoplukovo námestie, Mostnú ulicu a okolie, sa dočkáme do konca júla. Štvrtá, ktorá nám priblíži Piaristickú, Farskú, Kupeckú ulicu a ich okolie, by mala vyjsť do konca augusta. Piata s históriou Kalvárie, Štefánikovej triedy a okolia (od Novozámockej po Štúrovu ulicu) bude do konca septembra.

„Ak sa mi bude dariť v spolupráci s recenzentmi, grafikmi a tlačiarmi ako doteraz, mohlo by to byť aj o niečo skorej,“ skonštatoval autor Vladimír Vnuk.

Ako dodal, po vydaní prvých piatich zväzkov sa rozhodne o termíne vydania zvyšných štyroch kníh, zacielených na Jesenského ulicu, Sihoť, Mestský park; Zobor a okolie; Nitriansky hrad a okolie a na záver Čermáň, Triedu Andreja Hlinku a okolie vrátane súčasných i bývalých mestských častí.

„Bol by som veľmi rád, keby sa do konca roka podarilo vydať aj ďalšie knihy,“ doplnil. Prvú i druhú publikáciu si môžete zakúpiť aj u nás v redakcii.

