Galantské parkoviská využívajú po spoplatnení menej

Nárast tržieb očakávajú na jeseň.

17. júl 2020 o 19:00 Patrícia Jeseňová

GALANTA. Tri galantské parkoviská majú za sebou prvý mesiac spoplatneného parkovania. Podľa primátora sa splnili očakávania radnice týkajúce sa presunu áut na iné plochy či nižšej počiatočnej vyťaženosti parkovísk.



Oficiálne sťažnosti neevidujú



Sťažnosti ani petície v súvislosti so situáciou na parkoviskách zatiaľ na radnici

neevidujú. Podľa primátora ide zatiaľ len o latentnú nespokojnosť. „ Sú ľudia, ktorí už majú výhrady, ale v podstate písomné sťažnosti alebo petície zatiaľ neevidujeme. Ani to, že by k tomu prichádzalo,“ hovorí.

Viacerí Galanťania prejavili prostredníctvom sociálnej siete výhrady k absencii pätnásť minútového bezplatného parkovania. Primátor tvrdí, že všetko budú ku koncu roka zhodnocovať a posnažia sa veci vylepšiť.

Obsadenosť spoplatnených je nižšia



V minulosti boli parkoviská neustále obsadené. Pre niektorých ľudí zamestnaných

v okolitých firmách slúžili ako prestupné parkovisko. Autá sa teraz presunuli

z centra na okolité sídliská. Vyššiu frekvenciu zaznamenali podľa primátora na sídlisku Jas, Klementisových sadoch a Revolučnej štvrti.



„Spoplatnené parkoviská boli zo začiatku využité zhruba na dvadsať až tridsať

percent. Pomaličky sa to však napĺňa,“ hovorí náčelník MsP Miroslav Grell

s tým, že vodiči si už na aktuálny stav zvykajú.



„Je to niekde medzi úrovňou 50 – 60 percentnej obsadenosti parkoviska,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Paška.