Detí pribúda. Miest v základnej škole je však nedostatok

Z ministerstva dostávajú zamietavé stanoviská.

13. júl 2020 o 14:35 Patrícia Jeseňová

KVETOSLAVOV. Výhodná poloha obce neďaleko Bratislavy láka do Kvetoslavova nových obyvateľov, za posledných pätnásť rokov sa ich počet zdvojnásobil.

Na to však nebola pripravená miestna základná škola, ktorá prevádzkovala iba prvý stupeň povinnej školskej dochádzky. Pre nárast obyvateľov a školopovinných detí potrebujú školu rozšíriť.

O pomoc už niekoľkokrát žiadali ministerstvo. To im však zasiela zamietavé stanoviská. Scenáre, ktoré sa obci bez pomoci ministerstva naskytajú, nie sú priaznivé.

Vypovedali im obvod

Spočiatku si v obci mysleli, že s riešením situácie majú čas. Problém však nastal, keď im školy, v ktorých dokončovali mladí Kvetoslavovčania povinnú školskú dochádzku, začali vypovedať školské obvody. Vedenie sa v minulosti spojilo aj s Hviezdoslavovom a Veľkou Pakou, mali sa snažiť o prostriedky, ktoré by im pomohli vykryť náklady na výstavbu novej školy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa riaditeľa základnej školy Mareka Heczeia to bolo v domnení, že cesta k financiám bude jednoduchšia, napokon však Hviezdoslavov začal ísť po výmene vedenia vlastnou cestou. Na preklenutie situácie mal obci poslúžiť vznik elokovaného pracoviska, umiestnení v ňom sú starší žiaci.

Škola mala rásť so žiakmi

Pre komplikovanú situáciu s umiestňovaním starších žiakov začali prevádzkovať aj druhý stupeň. Každý rok sa mala pridať ďalšia trieda. Škola tak mala rásť spolu so žiakmi.

„Minulý rok sme začali druhým stupňom prvýkrát. Teraz budeme mať piaty a šiesty ročník a nastalo nám to, že v prvom ročníku budeme mať dve triedy. Prognóza podľa počtu obyvateľov a štatistík je taká, že na najbližších sedem rokov budeme mať vždy po dve triedy. Čiže my za tri roky už nedokážeme zabezpečiť ani prvý stupeň,“ hovorí riaditeľ s tým, že počet obyvateľov bude naďalej rásť. Hrozí, že za tri roky budú musieť školu zrušiť, nakoľko nebudú schopní v obci zabezpečiť povinnú školskú dochádzku.

Noví obyvatelia

Do obce dlhodobo prichádza množstvo nových rodín, láka ich blízkosť hlavného mesta aj občianska vybavenosť. Väčšinu nových obyvateľov evidujú práve z okolia Bratislavy. V obci má vyrásť aj nová obytná štvrť. Starosta Zoltán Sojka na základe toho predpokladá, že počet obyvateľov by sa mohol zvýšiť až o 900 ľudí. Niekoľko domov už bolo postavených v prvej etape, priestor je už pripravený aj na ďalšie domy. Vybudované sú chodníky i inžinierske siete.

S novými obyvateľmi očakávajú v obci aj nové deti, ktoré budú mať rodičia záujem zapísať do miestnej školy. „Zo zákona je to dané tak, že ak majú trvalý pobyt v obci, tak automaticky ich musíme prijať do školy. Bez ohľadu na to, či na to máme alebo nemáme kapacity,“ hovorí riaditeľ základnej školy Marek Heczei s tým, že už teraz presahujú svoje kapacitné maximá.

Takmer dve hodiny cesty alebo dve zmeny