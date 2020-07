Zlato pre starších žiakov Vlčian

Šesť kolektívov chlapcov do 15 rokov z klubov v nitrianskej oblasti bojovalo v nedeľu o trofeje.

15. júl 2020 o 15:03 Martin Kilian

FK Močenok sa zhostil finálového turnaja ObFZ Nitra pre starších žiakov, na ktorý sa prihlásilo šesť kolektívov. Aby sa turnaj nehral príliš dlho, bojovalo sa vo formáte 6+1 na dvoch zmenšených ihriskách naraz.

Rolu favorita splnili chlapci z Vlčian. Jelenec v semifinále prekvapujúco vyradil Čeľadičanov, ale vo finále už Gýmešanom chýbali sily. Ceny najlepším tímom a hráčom odovzdával predseda ObFZ Štefan Korman.

Tréner víťazov netajil spokojnosť. „Naši hráči ukázali individuálnu, ale aj tímovú hernú kvalitu, a tiež to, že patria medzi najlepších v tejto vekovej kategórie na regionálnej úrovni. Odohrali sme dobré zápasy, herný systém bol založený na dobrom držaní lopty a kvalitnej ponukovej činnosti.. Do finále sme išli koncentrovane, no už poriadne unavení. Chceli sme ukázať hru, ktorou sme sa prezentovali počas turnaja. Podarilo sa a celkové víťazstvo nás teší," povedal Gejza Tóth.

Skupina A

Vlčany - Jelenec 1:0, K. Brnula.

Zbehy - Jelenec 2:2, Vilhem, Obuch - J. Bihary, Kollár.

Vlčany - Zbehy 3:0, Stojka 2, Csillag.

Poradie: 1. Vlčany, 2. Jelenec, 3. Zbehy.