Po dlhých rokoch sa do kraja možno vrátia bociany

Prilákať by ich mohlo nové hniezdo, prostredníctvom ktorého by sa v budúcnosti dal život bocianov sledovať aj online.

16. júl 2020 o 11:00 Dominika Cunevová

KLASOV. Vidieť bociany v našich končinách bývalo kedysi bežné. No posledné roky je to skôr výnimočný jav. Pred 50 rokmi hniezdili bociany biele v miestnom parku aj v neďalekom Klasove. No odvtedy sa zjavili vždy len občas. Jeden pár priletel znovu približne pred dvadsiatimi rokmi, zdržal sa len pár týždňov.

Prečo vymizli

Ako vysvetlil aktivista Ján Šranko, v porovnaní s východnými krajmi Slovenska je na tom Nitriansky pomerne biedne. „Hniezda pre bociany tu zanikajú. Naj-bližšie dve funkčné hniezda sú v Slepčanoch a Lúčnici nad Žitavou. Vo Vrábľoch sú síce štyri, ale všetky neobsadené,“ spresnil Šranko.

Podľa neho bociany z nášho kraja vymizli najmä kvôli klimatickým zmenám, ako aj nadmernému obhospodarovaniu pôdy.

„Druhým problémom je lov bociana v južných krajinách. Keď letia do Afriky, musia preletieť veľkú vzdialenosť cez krajiny, kde sa stávajú terčom poľovníkov. Viem o troch bocianoch, ktoré boli opatrené vysielačkami a z nich sa vrátil späť len jeden. Jedného ulovili v Afrike a druhý zahynul v Turecku,“ doplnil.

(zdroj: J.Š.)

Nové hniezdo už zaujalo

S cieľom prilákať bociany späť do lokality na vlastné náklady vybudoval nové hniezdo na vlastnom pozemku.