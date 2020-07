Faško aj o odkaze Bilovskému. Hral na dubnických ihlách za Nitru naposledy?

Čo sa dnes páčilo a nepáčilo trénerovi Ivanovi Galádovi?

14. júl 2020 o 20:16 Martin Kilian ml.

„Vypredané, lístky už máme iba pár na ovál,“ zaznelo z pokladnice hodinu a pol pred výkopom baráže o Fortuna ligu. A tak sa smoliari tlačili za mrežami opticky plného štadióna.

Tam, kde Nitra už raz prehrala zápas o všetko – v júni 2001 slabým výkonom v poslednom kole II. ligy pohnojila 77-gólovú (23 dal Mário Breška) sezónu – začala tutovkou Ristovského v 72. sekunde, ale Václav vykopol z čiary. Oproti Nemčaninov upratal šance Štefáneka a Čurika.

Bilovský si zas skryl tvár do dlaní po dvoch ranách do rukavíc Šípoša. Ešte v zime patril pod Zobor, ale návratom domov otočil na „v Nitre som za 13 mesiacov nevidel ani jednu výplatu načas, do ligy patria kluby ako Dubnica“... O to pikantnejšie bolo sledovať ho v súbojoch s bývalými spoluhráčmi.

Remízový charakter prvého zápasu pokračoval aj v druhom polčase. V mimoriadnej hustej hradbe tiel sa šance rodili iba ťažko. Prvú ozajstnú domácu preváhal Davidík, za hostí kontroval lobom z uhla Ristovski.

Možno kľúčovou ostane 78. minúta. Faško, minule s Trenčínom (3:0) kráľ ihriska, schytal za faul pri čiare piatu žltú kartu v sezóne, a tak v piatkovej odvete (20.00 h) Nitre nepomôže.

Skepsa na tvári špílmachra i trénera Ivana Galáda akoby odšpuntovala najlepšiu pasáž Považanov v zápase – favorita varili dlhými autami Jančeka či Jakúbeka i centrami Václava, vyvrcholením bol v 86. minúte prienik žolíka Janca, keď na dvakrát zachránil Šípoš. Vtedy „trogári“ v hľadisku i na ihrisku museli trpieť riadnu ihlovú masáž.

Majster druhej ligy a posledný z prvej sa teda rozlúčili remízou 0:0, ale psychologickú výhodu si do Nitry privezie Dubnica – stačí jej neprehrať (aj keď rovnaký výsledok 0:0 by zápas predĺžil) a po 9 rokoch sa vráti do smotánky.

Dubnica - FC Nitra R Smolák (Hrmo, Ádám), ŽK: Jakúbek – Faško, 2 496 divákov. Strely (na bránu): 7(3) – 9(2). Rohy: 7:6. Ofsajdy: 3:3. Fauly: 13:9. Držanie lopty (%): 49 – 51. FC: Šípoš – Kuník, Podhorin, Nemčaninov, Magda – S. Kóša, Jesus (90. Hambálek) – Fabiš (46. Šefčík), Faško, Chobot (82. Vrábel) – Ristovski.

Faško: Do piatku musíme zlepšiť všetko Michal Faško sklamaným krokom ako posledný Nitran schádzal z dubnického trávnika cez atletickú dráhu do šatne. Zastavil sa aj v mixzóne, pokým si ho tréner Ivan Galád nevyžiadal do šatne ku svojej motivačnej reči. Keby tutovka Ristovského v 2. minúte skončila gólom, vyvíjal by sa prvý zápas baráže inak? Myslím si, že áno. Bola to naša jediná šanca, ale obrovská. Sme mužstvo, ktoré potrebuje streliť prvý gól. Možno by sme sa ním upokojili. Možno nám tá šanca uškodila, potom sme už nehrali dobre. Čím vám Dubnica robila najväčšie problémy? Bola agresívna a ľudia ju hecli. Dnes to na nás platilo, nehrali sme, žiaľ, dobre. Dubnica hrozila dlhými autami. Pripravovali ste sa na ne? Vedeli sme o tom. Pripravovali sme sa na to, aj keď to dnes nebolo až tak vidno. Čo všetko treba zmeniť v piatkovej odvete? Energickosť? Musíme mať to, čo sme mali s Trenčínom (3:0). Keby sme premenili prvú šancu... Opakujem, sme mužstvo, ktoré potrebuje streliť prvý gól, upokojiť sa ním, to nám viac sedí. Mali sme si dnes vypracovať viac šancí. Nejaké strely a pološance tam boli, ale takisto ich mala Dubnica. Asi sa musíme zlepšiť vo všetkom. V 78. minúte bolo vidno, ako veľmi vás mrzí piata žltá karta v sezóne... Čo k tomu povedať? Nemám slov. Som strašne sklamaný. Budem držať chlapcom palce. Po faule ste spínali ruky k rozhodcovi Smolákovi, nech vám nedá žltú kartu. Bola spravodlivá? Do súboja som šiel trošku neskoro. Už to nevrátim. Moja chyba. Chlapci to musia zvládnuť. Bol to váš posledný zápas za Nitru? Je to možné. Kedy vám končí zmluva? Osemnásteho júla (deň po odvete baráže). Už sa rozpráva o jej predĺžení? Ako ste nastavený vy osobne? Uvidíme, ako sa to v piatok vyvinie. Na tom určite závisí veľa vecí. Čítali ste stanovisko fanklubu Trogári 1909 o bojkote baráže? Chlapci niečo spomínali, ja som to nevidel. Je to ich rozhodnutie. Žiaľ. Možno prídu tí štyria, ktorí nám v Senici priniesli šťastie proti Trenčínu. Vedenie dalo na piatok tuším podnet na vstupné zadarmo. Videli ste Bilovského kritiku Nitry? Áno. Nešťastné rozhodnutie. Povedal to po zápase, boli tam emócie, veď vyhrali druhú ligu. Ja osobne by som to tak neriešil, ale je to na ňom. Pôsobil tu vyše roka. Voči klubom, kde sme hrali, by mala byť nejaká úcta a rešpekt.

HLASY TRÉNERA A BRANKÁRA

Ivan Galád: „Či je dobrá bilancia, že sme nedostali gól? Nie. Dnešný zápas sa mi z našej strany nepáčil. Páčila sa mi kulisa, v Dubnici prišlo veľa ľudí, ale pokiaľ chceme hrať ligu, musíme hrať inak, to si musíme chlapsky povedať – hrať futbalovo. Mali sme tri šance, ale musíme hrať lepšie. Piata žltá karta Faška? On je veľmi inteligentný, snažil sa pomôcť mužstvu, určite to nebola nediscplinovanosť. Som tu na to, aby som zachránil ligu, spravím také kroky, aby hráči mali komfort. Stále som vravel, že bude baráž, stále som tvrdil, že to zvládneme. V piatok zachránime ligu.“

Dávid Šípoš: „Remíza nič nerieši. Mrzí nás predvedený výkon, nenadviazali sme sa na Trenčín. Keby sme už v prvej minúte dali gól, možno by zápas dopadol úplne inak. V druhom polčase sme mali závary, ale strelu na bránu nie. Doma budeme musieť tak či tak vyhrať. Verím, že sa zomkneme a dobojujeme to do úspešného konca. Na konci nás Dubnica zatlačila, hnali ju diváci. Myslím si, že sme hrali opatrne a so strachom, báli sme sa spraviť chybu, veľa hráčov v kabíne je predsa mladých, nikto nechce z ligy vypadnúť, možno sa sami dostávame zbytočne pod tlak. Teraz sme si ale niečo povedali v kabíne, verím, že slová trénera padnú na úrodnú pôdu. V piatok musíme viac bojovať, viac vložiť srdce, musíme byť lepší a presnejší v ofenzíve.“