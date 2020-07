Potiahli nás skvelé výkony trojice hráčov, tešil sa Ištok po zlate pre Sereď

Medailová séria seredského basketbalu pokračuje. V Košiciach sa zo zlata tešili mladší žiaci.

16. júl 2020 o 18:05 Martin Kilian

Slovenská basketbalová asociácia dokázala po korona kríze promptne zareagovať a zorganizovala republikové šampionáty pre mládežníkov, na rozdiel napríklad od volejbalu či hádzanej.

Seriál majstrovstiev SR sa koná v košickej Angels aréne. Od pondelka do stredy bojovali na východe mladší žiaci (kategória U13), šampionátu sa zúčastnilo osem tímov od Bratislavy po Košice.

Mladí basketbalisti BK Lokomotíva Sereď nepatrili medzi najväčších favoritov na titul, ale podaril sa im husársky kúsok. Po dôležitom semifinálovom víťazstve nad Prievidzou porazili vo finále silný Žiar nad Hronom, ktorý mal vo vrecku skalp favorizovaného Interu Bratislava.

Družstvo majstrov viedol tréner Jozef Ištok s asistentom Martinom Bosým.

Štvrťfinále: Sereď - Senec 77:36 (37:20), Vranovič 28, Majerník 28, Kiss 9, Harčár 3, Mizerík 3, Vranka 2, Vlkovič, Écsi, Bombera, Hatnančík, Javor, Urbánek, Hrubý, Hodorovič.

Semifinále: Sereď - Prievidza 73:70 (36:34), Vranovič 26, Majerník 24, Kiss 16, Harčár 5, Vranka 2, Bombera, Vlkovič, Mizerík, Hatnančík.

Finále: Sereď - Žiar n/Hr. 57:53 (38:25), Vranovič 34, Majerník 11, Kiss 8, Vlkovič 4, Bombera, Harčár, Mizerík, Vranka, Hatnančík.

Konečné poradie: 1. Sereď, 2. Žiar n/Hr., 3. Inter, 4. Prievidza, 5. Rim Basket Košice, 6. Abovia Košice, 7. Čaňa, 8. Senec.

Cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP) dostal Michal Vranovič, za najlepšieho hráča družstva bol vyhlásený Tomáš Kiss.

Tréner Jozef ištok okomentoval šampionát pre MY noviny takto:

"Základným faktorom nášho nečakaného úspechu boli vynikajúce individuálne výkony troch hráčov - Andreja Majerníka, Michala Vranoviča a Tomáša Kissa. Prvenstvo je vcelku prekvapivé, ale mali sme aj veľký kus šťastia na turnaji.

Pre väčšinu našich hráčov to bol prvý takýto veľký turnaj. V prvom zápase sme mali najslabšieho súpera a chalani zistili, že sa nemajú čoho báť.

My, tréneri, sme sa obávali druhého zápasu, ale boli sme na súpera z Prievidze veľmi dobre pripravení. Myslím si, že v semifinále rozhodli dva faktory: podcenenie od súpera a fakt, že naši chlapci zahrali zápas na úrovni svojich maximálnych možností.

Vo finále sme mali zasa kúsok šťastia v tom, že súperovi zo Žiaru sa v semifinále zranil kľúčový hráč Horváth, a finálový zápas odohral "na jednej nohe".

My sme len využili šancu, ktorá sa nám ponúkla. Posilnení víťazstvom s Prievidzou si chlapci začali veriť a ani neviem, ako sme sa stali majstrami.

Pre klub je to výborná vizitka, ani nie tak titul, ale pochvaly od prítomných ľudí, že sme hrali najkrajší basketbal."

Od piatku sa v Košiciach uskutočnia majstrovstvá SR starších žiakov U15, opäť s účasťou BK Lokomotíva Sereď.