Nitra nechce Ukrajincov, tí stále neodišli, v hre je Jaguar. Vieme, kto z hráčov neostane

Reprezentanti sú na odchode, zotrvanie Ristovského je stále otvorené.

18. júl 2020 o 13:19 Martin Kilian ml.

Nitra sa síce odvetnou výhrou 3:0 nad Dubnicou v poslednej chvíli zachránila vo Fortuna lige, lenže problémy neubúdajú. Ba naopak. Venujte čas detailnej sonde MY Nitrianskych novín o dianí v klube.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Čo cez baráž potajme robil brankár Šípoš a čo historické sa mu v sezóne podarilo • Ako tréner Galád vysvetlil pasivitu v odvete • Ako Kóša vysvetlil svoj prestup do Trnavy, kto všetko ide s ním a akú chybu si v kauze priznal klub • Či v Nitre rátajú s predajmi Šípoša a Chobota, prečo je reálne zotrvanie Ristovského a koľkým hráčom končia zmluvy Článok pokračuje pod video reklamou • Aká bola prvotná reakcia Ukrajincov na Chudého vysvetlenie ich konca

Prvý tréner podpísaný z večera do rána a vyhodený verejným ultimátom. Druhý, s priemerom 1,83 bodu na zápas najlepší za 12 rokov, odvolaný z ničoho nič. Koniec tretieho, ktorý 7 sezón netrénoval, zastretý do formulky o zdravotných problémoch. Štvrtý odprataný bez vysvetlenia. Piaty – klubový najlepší v 21. storočí – uprosený neskoro. Investori, ktorí čo v januári sľúbili, to do júla (nielen vlastnou vinou) nespravili, hráčom neznížili platy, ale aj s nimi zahmlene meškali, bezdôvodne vo finiši boja o záchranu vykopli kapitána aj najstaršieho hráča, aby po fiasku s najväčším konkurentom vytkli futbalistom „absolútny nedostatok vôle“, ale stanovisko o chvíľu stiahli, vrátane vyjadrení o bankrote klubu. Do toho akoby v kríkoch sa skrývajúci iní finančníci. Prirátajte v januári zrušený a v júli na baráž obnovený bojkot fanklubu.

Hrať za Nitru alebo jej fandiť? V posledných 12 mesiacov vskutku trest.