Galád vo veľkom odkryl karty. Presne toto musí Nitra teraz spraviť, hlási

Keby tím nezachránil, nedostal by ani cent.

21. júl 2020 o 6:00 Martin Kilian ml.

Ivan Galád po doklepnutí záchrany zdvihol ruká, ale žiadne radostná saltá nerobil. Už si opäť užíva zaslúžený oddych pri Liptovskej Mare, aha, akým úlovkom sa pochválil MY Nitrianskym novinám! (Zdroj: Marián Bazala; archív (IG))

V zime 2004 našiel Nitru trinástu v druhej lige a do dvoch rokov s ňou postúpil. V lete 2009 ju prevzal jedenástu a štvrtým miestom priniesol do Európskej ligy. Na jar 2017 zas 12-zápasovou šnúrou bez prehry vrátil do najvyššej súťaže.

Štatistika MY Nitrianskych novín, ktorú netreba viac komentovať. (zdroj: MY Nitrianske noviny - Martin Kilian ml.)

Úspechy IVANA GALÁDA (57) sa pod Zoborom končievali buchnutím dverí a odvolaním. Teraz legendárny tréner zase stojí v slavobráne.

V exkluzívnom a otvorenom rozhovore pre MY Nitrianske noviny nehovoril iba o tom, ako za štyri zápasy stihol rozvrátený klub zachrániť v prvej lige.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Či ešte v Nitre pôsobia ľudia, ktorí sú pre Ivana Galáda neakceptovateľní • Koľko zápasov Nitry v sezóne videl predtým, než sa v júni vrátil • Ako sa zrodil jeho príchod a kto ho inicioval • Ako sa snažil do tímu vrátiť vyhodeného kapitána Farkaša • Či už Nitru niekedy našiel v tak zlom stave a koho prekvapujúco nazval lídrom záchranárskej misie • Prečo v úvodných rozhovoroch pri návrate do Nitry povedal iba jednu vetu • Aké zariadenia zmizli z klubu počas jeho neprítomnosti (marec 2019 - jún 2020) • Či použil iné záchranárske metódy ako v Trenčíne • Prečo sa po záchrane nijak euforicky netešil a nebol na tímovej oslave • Prečo ho bude bolieť srdce, ak Kóša nebude hrať za Nitru • Prečo by nedostal odmenu, keby Nitru nezachránil • Čo hovorí na prirovnania k Stavjaňovi • Koľko posíl musí Nitra priviesť a aké tri konkrétne kroky spraviť, aby bola úspešná

„Ľudia, ktorí vedú FC Nitra, sú pre mňa neakceptovateľní,“ povedali ste v októbri 2019 pre MY Nitrianske noviny. Na konci júna 2020 ste sa vrátili. Lebo tam už neboli?