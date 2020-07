Marcela: Rodiny, v ktorých úplnou náhodou zistia vírus, sú týždne v karanténe

Chýbajú ústretové objatia a bozky, typické pre južných Talianov. Slovenka z Rumanovej dúfa, že to neskončilo natrvalo.

21. júl 2020 o 20:00 Miriam Hojčušová

NITRA/CAPODRISE. Prísne opatrenia súvisiace s koronavírusom sa postupne uvoľňujú aj v Taliansku. V kraji Campania sú ale napríklad kiná stále zavreté a pri vstupe do čínskych reštaurácií dezinfikujú hosťom aj topánky.

Taliani sú zdržanlivejší ako predtým, objatiami a bozkami na ulici šetria. Prezradila nám to Marcela Gigliano, rodáčka z Rumanovej pri Nitre, ktorá býva v dedine Capodrise, 25 kilometrov od Neapola.

Marcela vo voľnom čase maľuje obrazy. (zdroj: archív M. G.)

V Taliansku žije od roku 2003, s manželom má dvoch synov. Giovanni (19) študuje na vysokej škole ekonomickej, Ludovico (15) na umeleckom gymnáziu. Marcela sa stará o domácnosť, maľuje obrazy a vo voľnom čase učí deti katechizmus formou hry.

Po prvý raz sme spolu komunikovali v marci, keď bola rodina v domácej izolácii. Po štyroch mesiacoch sme boli sme zvedaví, ako sa zmenila situácia.

Ako ste zvládli prvú vlnu korony? Ako to vyzerá u vás teraz? Vrátil sa váš život do normálu?

Nebolo to ľahké, ale zvládli sme to celkom dobre. Vďaka Bohu, nik z našej rodiny, príbuzných a ani priateľov na Covid 19 neochorel. Asi sme brali dosť vážne karanténu. V našom kraji Campania sme mali naozaj veľmi striktné opatrenia, ktoré okrem štátu sprísňoval guvernér De Luca. Boli nutné hlavne preto, že Campania je jeden z najhustejšie osídlených krajov Talianska.

Dnes sa život pomaly vracia do starých koľají. Ľudia sú späť v práci, stretávajú sa s príbuznými a priateľmi. Pripomeniem, že náš lockdown bolo oveľa prísnejší, ako ten na Slovensku. My sme naozaj nemohli z domu či bytu von. Žiadne prechádzky v prírode... Takže keď po mesiaci a pol povolili prvú telesnú aktivitu – chôdzu, boli ulice plné „športovcov”. Najskôr boli obmedzené hodiny, iba skoro ráno a neskoro večer v blízkosti bydliska, s rúškom a dostatočným odstupom. Neskôr sa mohlo aj do prírody, ale len v rámci kraja. Samozrejme, hneď sme to využili, po dvoch mesiacoch sme potrebovali načerpať energiu.

Príroda a prostredie sú v Campanii naozaj nádherné, ponúkajú všetko: more a pláže, nížiny a doliny s vinohradmi, sopečnú krajinu Vezuvu s národným parkom, nízkohorské oblasti s jazerami. Toto všetko nám veľmi chýbalo, hlavne synom. Mladší Ludovico tvrdí, že až teraz si uvedomil, že bez prírody sa naozaj nedá žiť.

Čo sa v regióne zmenilo? Prišli ľudia o prácu, skrachovali nejaké prevádzky? Sú verejné priestranstvá poloprázdne?

Lockdown zmenil mnohým nákupné zvyky. Veľa ľudí ostalo pri internetových nákupoch. Do veľkých obchodných centier väčšina zákazníkov chodí nakupovať cielene iba to, čo potrebuje. Takže to bežné „prechádzanie sa po obchodoch“ neexistuje. Z opatrnosti a tiež preto, že v uzavretých priestoroch je naďalej povinné rúško a počet zákazníkov je obmedzený. V potravinových reťazcoch majú teraz útlm – počas uzavretia si ľudia urobili zo strachu veľmi veľké zásoby.