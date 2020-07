Cez známky približujú históriu mesta i solúnskych bratov

Výstava netradičným spôsobom predstavuje pestrú minulosť Nitry. Zaujala aj zahraničných návštevníkov.

22. júl 2020 o 10:00 Dominika Cunevová

NITRA. Tohtoročné nitrianske oslavy sv. Cyrila a Metoda sprevádzali nielen vystúpenia, ale aj uvedenie niekoľkých výstav. Jednou z nich je aj výstava v Ponitrianskom múzeu s názvom Nitra a sv. Metod na poštových známkach.

Exponáty zberateľa Milana Šajgalíka pútavým spôsobom približujú Nitru ako sídlo prvého známeho vládcu našich predkov, prvého kresťanského chrámu v stredovýchodnej Európe a prvé sídlo biskupstva už za života sv. Metoda.

„Táto výstava je zameraná na cyrilo-metodskú tradíciu. Ale keďže mesto Nitra v tomto roku slávi viacero významných výročí, ako je výročie posviacky prvého kresťanského chrámu v strednej a východnej Európe, ktorá sa odohrala za vlády kniežaťa Pribinu, jedna časť výstavy sa venuje jemu a tejto udalosti,“ vysvetlil Milan Šajgalík.

Ďalšia časť výstavy sa zameriava na solúnskych bratov, ich príchod na naše územie a ich činnosť. Výstava je však tentokrát viac orientovaná na sv. Metoda, nakoľko v tomto roku slávi 1150. výročie jeho ustanovenia za panónskeho a veľkomoravského biskupa.

Nová známka a pečiatka

Pri tejto príležitosti vznikla aj poštová známka pod menom Svätý Metod, panónsky a veľkomoravský arcibiskup. Výtvarný návrh známky urobil profesor Kálaj, ktorý je známy u nás aj vo svete. Rytinu známky následne urobil František Horniak. Jej uvedenie do života sa konalo na slávnostnej omši počas cyrilo-metodských osláv, kde známku následne požehnal nitriansky sídelný biskup Viliam Judák.

Zberatelia si počas nitrianskych slávností mohli k známke pridať aj odtlačok špeciálnej príležitostnej pečiatky. „Filatelisti budú posielať krížom-krážom pozdravy, aby sa mohli pochváliť, čo bolo v Nitre a naopak, oni zase z iných končín dostanú inú poštovú pečiatku. Zahŕňa tri hlavné atribúty tohtoročných osláv – Pribinu, Metoda a známku s hlaholským M, ktorá naráža na vydanie známky,“ doplnil Šajgalík.

Sme ďaleko za Bulharskom

V histórii Česka i Slovenska vzniklo viacero známok s cyrilo-metodskou tematikou. Podľa Šajgalíka sme ale ďaleko za Bulharskom, ktoré okrem množstva známok s vyobrazením solúnskych bratov udeľuje aj vyznamenanie v ich mene. Azda aj preto sa slávnosti Nitra, milá Nitra každý rok tešia účasti bulharských zástupcov.

„U nás cyrilo-metodské slávnosti začínajú podľa pravoslávneho kalendára od 11. mája. Svätých Cyrila a Metoda oslavujeme od roku 1851. Nie je ani jedna škola, knižnica, dedina či mesto, ktoré by ich neoslavovalo, lebo celé Bulharsko je živé cyrilo-metodské teritórium,“ poznamenala Vania Radeva, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Ako uviedla, bulharské cárstvo prijalo bratov s úctou a ich dielo sa zachovalo a dostalo aj do ďalších krajín. „V každej etape to mal vo svojich rukách iný slovanský národ a niesol zodpovednosť, aby ich posolstvo odovzdával ďalej aj v nasledujúcich storočiach. Začalo sa to na Veľkej Morave, na vašom území, potom sme to prevzali my a ďalšie národy,“ dodala.

Výstava je v Ponitrianskom múzeu k dispozícii do 2. augusta.