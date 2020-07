V Zoborskom kláštore pribudol model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa

21. júl 2020 o 18:31 TASR

NITRA. V príbytku mnícha v ruine Zoborského kláštora v Nitre pribudol model kamaldulského kláštora sv. Jozefa. Autorom diela je výtvarný pedagóg Peter Rehák. Na vytvorení vernej kópie kláštora pracoval tri mesiace. Celkové náklady na realizáciu diela dosiahli 6500 eur, projekt finančne podporilo aj mesto Nitra.

"Model bude súčasťou projektu sprievodcu kláštorom. Návštevníci si môžu od minulého roka prostredníctvom rozšírenej reality pozrieť interiér kláštora, v štádiu príprav je rozšírenie prehliadky o exteriér," povedal Andrej Berkes, predseda Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa podieľa na záchrane ruiny.

Model kamaldulského kláštora prezentuje celý barokový komplex objektu. Dominantou komplexu, ktorý bol odovzdaný do užívania v roku 1695, je trojloďový kláštorný kostol sv. Jozefa. Po jeho stranách sa nachádzajú príbytky mníchov - pustovne. V popredí je dvojpodlažná hlavná kláštorná budova so vstupnou bránou, zvonicou a hodinami na priečelí. Areál obkolesoval sad, záhrady a murovaný plot. Voda bola privedená do kláštora od Svoradovho prameňa. Prebytočná voda napájala dva rybníky pod kláštorom v miestach dnešného parkoviska. Informačná tabuľa poskytuje prehľad o účele jednotlivých budov, miestností a ich okolia.

Kláštor sv. Hypolita, predchodca kláštora sv. Jozefa, je najstarším známym kláštorom na Slovensku. O založení Zoborského kláštora sa nezachovali žiadne písomné správy, podľa historikov však bol založený v deviatom storočí. S kláštorom sa spája niekoľko dôležitých prameňov k našim dejinám, ako sú najstaršie v origináli zachované listiny z nášho územia, Zoborské listiny z roku 1111 a 1113, najstaršia uhorská legenda, takzvaná Maurova legenda o sv. Svoradovi a Beňadikovi, i najstaršie kronikárske diela uhorskej a českej historiografie - Kosmasova kronika. V roku 1471 kláštor zničilo vojsko poľského kráľa Kazimíra.

V 17. storočí sa otvorila nová kapitola histórie kláštora. V roku 1663 tam nechal nitriansky biskup Juraj Szelepcsényi vybudovať kaplnku zasvätenú sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. Nasledujúci biskup Blažej Jaklin sa rozhodol na mieste stredovekého kláštora postaviť nový kláštor sv. Jozefa, ktorý začali používať v roku 1695 a povolali doň odnož benediktínov - kamaldulských mníchov. Počas výstavby barokového komplexu takmer úplne asanovali zvyšky staršieho benediktínskeho kláštora sv. Hypolita.