Do Pustých Sadov sa vracia futbal

V neveľkej obci s okolo 600 obyvateľmi v Galantskom okrese absentoval futbal, aspoň čo sa týka kategórie dospelých, štyri roky.

23. júl 2020 o 22:18 Roman Guliš

Od novej sezóny 2020/2021 si fanúšikovia najpopulárnejšej hry na svete opäť budú môcť prísť aj v Pustých Sadoch na svoje. Ich mužstvo sa predstaví v VII. lige Galanta-Šaľa. Jeho trénerom sa stal Róbert Rajčo, pričom káder tvoria hráči z Pustých Sadov, Šoporne, Šalgočky, Bábu, Paty a Hájskeho.

„Futbal u nás úplne nezanikol. V okresnej súťaži sme mali zastúpenie družstvom mladších žiakov a nesúťažne hrali aj naši starí páni,“ hovorí starosta obce, mimochodom bývalý futbalista Tomáš Nemeček. „Keďže sme historicky futbalová obec, súťažný futbal na úrovni dospelých nám všetkým citeľne chýbal. Kultúrno-spoločenský život je síce u nás veľmi aktívny, ale bez futbalu to nie je ono.“

V súčasnom období, žiaľ, nie je zriedkavosťou, že futbal v tej ktorej obci zanikne. Nakoľko ide o jednu z veľmi dôležitých foriem aj spoločenského vyžitia na vidieku, obec, ktorá príde o futbal, stráca určitú časť svojho kreditu.

„Obce, v ktorých futbal zanikol, nestratili síce svoju integritu, ale futbal je vždy akousi pridanou hodnotou. Dnes sa ľudia už tak na verejnosti nestretávajú, ako to bolo v minulosti, a tak práve víkendový futbalový zápas pritiahne fanúšikov a ich rodiny na štadión. Mohli by sme to vyjadriť aj akousi rovnicou: futbal plus dobrá krčma rovná sa kultúrno-športové vyžitie,“ objasňuje s úsmevom starosta Pustých Sadov.

Väčšinou je jednoduchšie niečo zachovať, ako stavať odznova, a tak to je aj v prípade futbalu v Pustých Sadoch. K tomu, aby k obnove futbalu došlo, je treba futbalistov, funkcionárov, areál, financie a predovšetkým pre futbal zanietených ľudí. Iba správna konštelácia týchto faktorov môže priniesť úspech v podobe reštartu futbalu. V Pustých Sadoch je určitou zárukou realizácie tohto procesu starosta Nemeček, ktorý si vytvoril okolo seba tím ľudí ochotných pracovať pre futbal vo voľnom čase.

„Aj u nás je jedným z najdôležitejších partnerov futbalu obec. Obzvlášť v súčasných ťažkých podmienkach nie je jednoduché zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na chod futbalového klubu. Navyše je v našej obci ešte niekoľko neziskových organizácii v oblasti kultúrneho a spoločenského života. Vyhovieť aj ich potrebám je nesmierne náročné. Obec sa bude snažiť vypomáhať futbalu spravovaním športového areálu, čo nie je jednoduchá, ani lacná záležitosť. Zabezpečením dopravy na jednotlivé zápasy, ako aj vytváraním materiálové a finančného zabezpečenia pre úspešnú reprezentáciu obce,“ dodal starosta Nemeček, ktorého sme zastihli tesne pred odchodom do Liptovskej Osady, s ktorou majú Pusté Sady už niekoľkoročnú družbu. Pri vzájomných návštevách nechýba dobrá nálada a samozrejme ani futbal.