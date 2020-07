Opäť hľadajú zhotoviteľa rekonštrukcie Galandie

Ak všetko dobre pôjde, návštevníci by sa do areálu mohli dostať počas budúceho leta.

23. júl 2020 o 20:16 SITA, PJ

GALANTA. Mesto Galanta hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie svojho termálneho kúpaliska Galandia, ktoré je pre zlý technický stav zatvorené od decembra 2015.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu termálneho kúpaliska vyhlásila Galanta už pred rokom. Dodávateľa vtedy nevybrala, pretože ponúknuté ceny stavebných prác boli vyššie ako predpokladal rozpočet.

Jedenásť mesiacov

Práce majú podľa technickej správy trvať jedenásť mesiacov. Ak sa podarí vybrať dodávateľa prác a nenastanú komplikácie, návštevníci by sa do areálu kúpaliska mohli vrátiť v priebehu leta budúceho roka. Predpokladaná cena sanácie termálneho kúpaliska bola vyčíslená na približne 2,8 milióna eur.

Havarijný stav

Jednou z najdôležitejších činností bude výmena pôvodnej konštrukcie strechy bazénovej haly. Objekt Galandie podľa technickej správy ako celok nevyhovuje platným normám, havarijný stav je spôsobený predovšetkým systémovými chybami počas výstavby.

Viacerí znalci sa zhodli, že objekt v terajšom stave je hrozbou pre ľudí. „Súčasný stav areálu s ohľadom na stav stavebných konštrukcií a ďalších komponentov je havarijný a bez možnosti prevádzky s rizikom ohrozenia zdravia a majetku. Príčinou tohto stavu nie je údržba, ale systémové chyby, ktoré sú dôsledkom procesu realizácie,“ vyplýva z posudku súdneho znalca Marka Novotného.

Statický posudok Ota Csibu varuje, že strecha termálneho centra môže kedykoľvek skolabovať. Priestory objektu nie sú podľa neho vhodné pre pobyt ľudí, keďže by mohol byť ohrozený ich život a zdravie. Podobné závery vyplynuli aj pre používanie toboganu.

Do konca budúceho roka

Termálne kúpalisko Galandia bolo v prevádzke od leta 2007, náklady na jeho výstavbu dosiahli približne osem miliónov eur. Zhruba polovicu z tejto čiastky získala Galanta prostredníctvom ministerstva hospodárstva z európskych fondov, zaviazala sa však kúpalisko prevádzkovať najmenej pätnásť rokov.

Ministerstvo hospodárstva už v minulosti samosprávu Galanty upozornilo, že ak neobnoví prevádzku termálneho kúpaliska a príde k odstúpeniu od zmluvy, bude musieť vrátiť celý poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

„Mesto Galanta je povinné zabezpečiť riadnu prevádzku TC Galandia najneskôr do 31. 12. 2021. Zároveň sa obdobie od prerušenia prevádzky projektu do obnovenia prevádzky nebude započítavať do lehoty 15 rokov, počas ktorých je prijímateľ povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu,“ uviedol odbor komunikácie Ministerstva hospodárstva SR.