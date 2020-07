Chlapec z Tesárskych Mlynian túži hrávať v prvej lige

V jeho prípade ťažko jednoznačne povedať, ktorého klubu je odchovancom, pretože mládežnícke roky strávil v dresoch FC Nitra, FC ViOn, ale aj Brna.

24. júl 2020 o 19:35 Martin Kilian

Celý článok aj s vyjadreniami hráča prinesú v pondelok MY Nitrianske noviny.

Erik Kramár má dnes už 19 rokov a pred sebou seniorskú kariéru. Z niekdajšieho ofenzívneho hráča sa stal obranca, použiteľný v strede, na kraji alebo ako defenzívny štít.

Štvrtým klubom v jeho mladej kariére bude FK Pohronie. V Žiari nad Hronom sa dohodol na zmluve na dva roky. „Prejavili o mňa záujem už v zime, ale keďže som hrával pravidelne prvú dorasteneckú ligu za Brno a bol som aj členom širšieho kádra reprezentácie do 19 rokov, tak som sa rozhodol ešte zostať počas jari v Brne. Po vypuknutí korony a mojom nútenom návrate na Slovensko sa mi ozvali znova so serióznou ponukou, a tak sme dohodli, keďže vidím šancu tu hrávať," povedal pre MY noviny chlapec z Tesárskych Mlynian.