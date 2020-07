Dlažba na nitrianskej pešej zóne sa hýbe pod nohami, ľudia padajú

Za katastrofálny stav môžu aj autá. Mesto plánuje obmedziť ich vjazd, pribudnúť má ďalší vysúvací stĺpik. V zlom stave je tiež dlažba v podhradí, kocky vystreľujú spod kolies.

25. júl 2020 o 10:46 Miriam Hojčušová

NITRA. Dlažobné kocky sa doslova hýbu pod nohami. Takýto stav je na mnohých úsekoch nitrianskej pešej zóny. Ľudia strácajú stabilitu, potkýnajú sa, viacerí už spadli a zranili sa. Mesto potvrdilo, že eviduje niekoľko poistných udalostí.

„Je to naozaj hanba, že pešia zóna krajského mesta je v takomto stave,“ reagoval Erik Král, poslanec a predseda Výboru mestskej časti Staré mesto.

Váš názor Na sieti sme urobili prieskum, vyberáme z neho: Danka: Je to otrasné, po pešej zóne chodím každý deň do práce a teda nie raz som sa tam potkla. Článok pokračuje pod video reklamou Alexandra: Mne sa tiež podarilo podvrtnúť si tam členok. Katastrofa, celá pešia zóna, kde je pomaličky viac áut ako peších. Lenka: Cez trhy, presne tam, kde je foto (pred Šmakom, pozn. red.), som si v poslednom mesiaci tehotenstva tak nešťastne vytkla nohu, že som skoro spadla na dcéru, ktorú som držala za ruku. Našťastie som to ustála a bolesť nohy po dvoch dňoch ustúpila. Je v hroznom stave tá pešia zóna. Ale ani sa nečudujem, keď sa tam dennodenne do večera premávajú autá. Róbert: V Bratislave – Starom meste je veľmi podobná dlažba. Iba naivista si môže myslieť, že vydrží večne. Preto majú „kameníka“, ktorý deň čo deň obiehal centrum a tie dlažby vždy vyspravoval a nanovo zalieval do betónu. Proste, nekonečná obnova a nič sa nehýbe. Peter: Na to, že je to pešia zóna, premáva tam denno-denne veľa áut. Pokiaľ tam budú chodiť autá, nepomôže žiadna výmena kociek. Monika: Na celej pešej zóne sú tie kocky v katastrofálnom stave. Marián: Na korčuliach je to lotéria, keď tadiaľ idem. Čakám, ktorá mi vystrelí do hlavy.

Dodal, že sa podarilo zorganizovať pracovné stretnutie aj za účasti autorov pešej zóny: „Dohodli sme sa, že si dáme spraviť cenovú ponuku kvalitným kamenárom. Niekedy v auguste by sme sa chceli pustiť do rozsiahlejšej opravy.“

Mesto už súťaž vyhlásilo, lehota na predkladanie ponúk bola do piatka. Kým vyberú víťaza, bude opravovať tie najhoršie úseky partia murárov zo strediska mestských služieb.

„Tento týždeň sa začalo úsekom oproti Slovenke / Pubu 33,“ povedal hovorca radnice Tomáš Holúbek. Na otázku, prečo sa nerobili lokálne opravami už od jari, sme odpoveď nedostali.

Opravy nepomohli

„Pešia zóna je jednou z našich priorít. Jej oprava sa vykonáva v posledných rokoch pravidelne. Robíme to svojpomocne,“ povedal hovorca radnice.

Dvadsaťročná dlažba je napriek tomu v strašnom stave, kritici hovoria, že sa len pláta. Autori pešej zóny podľa poslanca Krála upozornili, že nie vždy sú pri tom dodržané „riadne postupy“.

Na otázku, či je reálne vymeniť celú dlažbu, Holúbek odpovedal: „Reálne je všetko, bola by to však obrovská investícia. Uvažujeme skôr o výmene najkritickejších častí.“

Na Štefánikovej triede, na Ulici pri synagóge a na Kupeckej je spolu 9 042 metrov štvorcových dlažby. Investičný odbor pred štyrmi rokmi vyčíslil, že „náklady na opravu v plnom rozsahu“ by dosiahli 490-tisíc eur s DPH. Dnes by to bolo už oveľa viac.

Plávajúca podlaha

Nitrania na stav dlažby nadávajú, ale robia si aj žarty. „Nitrianska zvonkohra,“ komentoval to Andrej.

„Ja som na to veľmi hrdý! Prečo? To je jediná plávajúca podlaha z dlažobných kociek na svete!“ napísal na sociálnej sieti Zoltán.