Odmietli Capitals a Fínsko. Nitra má kapitána Slovenska do 20 rokov a talent zo Slovana

Corgoni pokračujú v zbrojení.

27. júl 2020 o 5:50 Martin Kilian ml.

Sú Bratislavčania, hokejovo vyrástli v Ružinove, reprezentovali, vydali sa do Škandinávie a teraz budú spolu bývať v Nitre, aby prerazili vo veľkom hokeji. „Mladí tu majú väčší priestor než v iných kluboch, oslovilo nás, že sa odtiaľto dostali ďalej hráči ako Krištof, Lantoši a Buček,“ naraz hlásili MY Nitrianskym novinám obranca Martin Vitaloš (19) a krídelník Roman Žitný (22).

„Dohodli sme sa veľmi rýchlo. Martin Vitaloš je dobre stavaný obojsmerný obranca s výborným pohybom, rátame s ním medzi prvých šiestich obrancov. Roman Žitný dáva góly s ľahkosťou, je dobrý do kombinácie, dostane priestor,“ opísal talenty generálny manažér Tomáš Chrenko.

Martin Vitaloš sa sťahuje do Nitry z juniorky švédskeho Rögle. „Veľmi sa teším na sezónu, verím, že uspejeme a podarí sa mi dostať do mužského hokeja. V máji som vnímal záujem z Česka, ale nevyriešilo sa to. Serióznu ponuku som mal aj z Bratislavy Capitals, ale rozhodol som sa pre Nitru,“ osvetlil kapitán Slovenska na posledných MS do 20 rokov.

„Vnímal som záujem z Fínska, kde som už hral za juniorky Ässätu a KooKoo, ale to bola ponuka z druhej najvyššej ligy. Nitra mi dala konkrétnu ponuku, ktorá sa neodmieta, páni Kováčik a Chrenko jednali veľmi seriózne a rýchlo. Chcel som už mať istotu, nie čakať, či ma opäť osloví Slovan. Mal by som mať na ľade viac priestoru, to je pre mňa najdôležitejšie. Z Nitry poznám Pätoprstého, reprezentovali sme spolu od pätnástky do dvadsiatky, a Fominycha, s ktorým som si rozumel v jednej päťke za olympijský výber,“ povedal nám Roman Žitný, v minulej sezóne 11-bodový (6+5) útočník z nižších formácií Slovana.