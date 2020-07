Zvrat s Kovaľom. Tréner Benkovský aj o osude hráčov na skúške

Dva zápasy, dve prehry – nepekný účet Zlatých Moraviec v príprave na ligu.

27. júl 2020 o 13:33 Martin Kilian ml.

Vzadu všetko čistil exreprezentant Kadlec, vpredu známy Kalabiška nabíjal Klimentovi (najlepší strelec ME do 21 rokov 2015) a rešpekt sálal i z Petrželu – 9. tím českej ligy by sa v sobotu vtesnal i do slovenskej špičky. Nečudo, že v príprave so Slováckom (1:4) mal FC ViOn v obrane chaos a prvú súvislú akciu spravil až v 34. minúte. Debutant Menich hlavou trafil roh Ďubeka, v II. polčase ešte zahrozil Mihálik, avšak na viac nebol nárok.

Ďalej v článku nájdete informácie o pohybe v hráčskom kádri. Článok prinášajú aj dnešné MY Nitrianske noviny.

„Slovácko bolo vynikajúcim a zohratým súperom, ktorý fungoval na báze ofenzívnych a defenzívnych princípov. Niektoré základné princípy už boli vidieť aj u nás, ale stále máme veľmi veľa roboty. Naša predstava je prichystať ich na prvé kolo, realita je, že čas je veľmi krátky a nie všetko môže byť na sto percent pripravené,“ triezvo hodnotil tréner Ľuboš Benkovský a dve prehry v týždni (v utorok 1:2 v treťoligovej Šali) „nevidel negatívne“.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zlaté Moravce hrali v Červeníku pri Trnave s navrátilcami Chovanom a Hrnčárom, bez zraneného tria Chren, Duga, Šmatlák a lúčili sa s Gustavom. Čo so štvoricou na skúške?