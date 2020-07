Tvrdoň: Mohol som hrať NHL. Zlá životospráva? Poučil som sa

AJ TOTO SA DOZVIETE

• Ktorí spoluhráči naňho v Nitre dozrú• Kedy mal podľa seba najbližšie do NHL• Ako vníma označenie „problémový hráč“• Čo bola najväčšia chyba jeho kariéry• Ktoré vážne rozhodnutie by s odstupom času nespravil• Ako si vysvetľuje, že od jesene 2015 vystriedal 11 klubov• Kedy mal chuť skončiť s hokejom• Či súhlasí, že keby mu to teraz v Nitre nevyšlo, viaceré kluby by nad ním zlomili palicu