Juniori zakončili sezónu úspešne

Basketbaloví juniori BKM SPU Nitra vybojovali bronz na majstrovstvách Slovenska v Košiciach.

27. júl 2020 o 14:00 Martin Kilian

Do Final four išli Nitrania zo štvrtej pozície po dlhodobej časti, takže zisk medaily je úspechom. Po úvodnej hladkej prehre s Interom dokázali zdvihnúť hlavy a v krajskom derby porazili Levičanov. Zverenci Petra Zákopčana neboli ďaleko od striebra, o ktoré tuho bojovali so Spišiakmi do poslednej minúty.

Výsledky: Nitra – Inter 58:99 (25:44), M. Foltín 14, Suláni 13, Konc 11, Sáraz 8, Bakay 6, L. Foltín 3, Mihálik 2, Arpáš 1, Rosinský, Války, Sovík, Javor.

Nitra – Levice 69:57 (34:36), L. Foltín 27, Konc 24, Suláni 6, Bakay 5, M. Foltín 4, Arpáš 3, Mihálik, Sáraz.

Nitra – Spiš. N. Ves 46:49 (20:28), M. Foltín 18, Konc 10, Sáraz 7, L. Foltín 5, Rosinský 2, Arpáš 2, Bakay 2, Mihálik, Suláni.

Poradie: 1. Inter 6, 2. Spišská Nová Ves 5, 3. Nitra 4, 4. Levice 3.

Peter Zákopčan, tréner: „Do Košíc sme cestovali s cieľom získať cenný kov pre Nitru, a to sa nám aj podarilo splniť. V poslednom zápase sme bojovali o druhé miesto a aj napriek vyrovnanému priebehu a veľkej bojovnosti nám zápas v posledných 2 minútach ušiel a prehrali sme o tri body. Pre štvoricu našich hráčov (pozn.: L. Foltín, Konc, Sáraz, Bakay) to bola rozlúčka s mládežníckym basketbalom, pretože sú rok narodenia 2001. Aj touto cestou im gratulujem, ďakujem za vydarenú sezónu a prajem im veľa ďalších životných úspechov. Ďakujem tiež zvyšným hráčom, môjmu asistentovi, klubu, fanúšikom a rodičom.“