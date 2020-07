Jubilant má ešte jeden sen

Jozef Slíž, známy medzi priateľmi ako „Jody“, v júli oslávil už sedemdesiatku.

29. júl 2020 o 7:30 Martin Kilian

V roku 1971 začal v úlohe zdravotníka a usporiadateľa, neskôr sa dostal až do funkcie viceprezidenta klubu Plastiky Nitra za éry prezidenta Františka Halása.

Ďalšie jubileum ho teda čaká už o rok, bude to totiž už 50 rokov, odkedy aktívne pôsobí vo futbale.

Posledných trinásť rokov je Jozef Slíž šéfom Čermánskeho futbalového klubu v mestskej časti, ktorú už tretie volebné obdobie reprezentuje aj v mestskom parlamente.

V rodine Slížovcov je futbal na dennom poriadku, veď dcéry Sylvia a Martina majú za manželov Henricha Benčíka a Jozefa Kotulu, bývalých prvoligových futbalistov. Starým rodičom Jozefovi a Gitke robia radosť vnúčatá Laurika, Leni, Dejan a Noel. Obaja chlapci sa venujú aktívne futbalu.

V roku 1992 Jozef Slíž založil firmu Jodygas, ktorú vedie dodnes.

„Mám radosť, keď vidím naše ihriská na ČFK plné detí. Moja snaha spred dvoch rokov, keď som vyloboval 500-tisíc eur na nové ihrisko s umelým povrchom a rekonštrukciu hlavnej plochy, nebola zbytočná. Teším sa, že mládež má kde športovať. Pravda je, že pozíciu prezidenta klubu by som rád odovzdal niekomu mladšiemu, kto má záujem o futbal a výchovu mládeže,“ vyznal sa jubilant pre MY noviny. A prezradil ešte jeden sen, ktorého by sa chcel dožiť. „Bolo by krásne, keby môj vnuk raz nastúpil za reprezentáciu Slovenska,“ dodal sedemdesiatnik Jozef Slíž.

Prajeme veľa zdravia a ku gratulantom sa pripájame aj MY!