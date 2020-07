V Bošanoch ďalší triumf Nitranov

Počas víkendu sa uskutočnil tradičný letný turnaj v hokejbale Winners Summer Cup.

27. júl 2020 o 12:35 Martin Kilian

Na kvalitne obsadenom hokejbalovom turnaji v Bošanoch (s účasťou 20 mužstiev!) sa opäť vo výbornom svetle predstavila partia Nitranov pod názvom No name. Zo 7 ročníkov ho vyhrali už piatykrát (2014, 2016, 2017, 2019 a 2020)! V zostave mali aj Ivana Gajdoša, aktuálneho majstra sveta v hokejbale.

Nitrania si odniesli aj niekoľko individuálnych cien. Najlepší strelec turnaja bol Tomáš Daniška (8 gólov), najlepší obranca Marek Gajdoš a najlepší nahrávač Ivan Gajdoš. Do all stars teamu turnaja sa dostal Michal Ivančík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky No Name Nitra: v skupine C: HBC Záhumenice 7:1, HBC Pozberanci 4:1, ŠK Harvard Legendy Partizánske 1:1, štvrťfinále: AC Notors 7:1, semifinále: ŠK Harvard Legendy 1:0, finále: Kamenta 1:0.

Druhé semifinále: Kamenta - HBC Gladiators Hrnčiarovce Trnava 4:2.

O 3. miesto sa nehralo, obaja porazení semifinalisti skončili tretí.

NO NAME: Matej Kišš - Michal Ivančík, Anton Baláška, Pavol Brat, Peter Martiška, Marek Gajdoš, Ivan Gajdoš, Miloš Segéň, Martin Petrík - Martin Bališ, Lukáš Bališ, Tomáš Daniška, Ľubomír Belovič, Erik Gubo, Patrik Gubo.