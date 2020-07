Som konfliktný typ. Nemám rád riaditeľov zemegule, vraví zlatom ovenčený tréner

Úspešný basketbalový kouč Jozef Ištok si často nedáva servítku pred ústa. Kritizuje aj stav slovenskej spoločnosti a športu.

30. júl 2020 o 23:15 Martin Kilian

Rodák zo Svitu bude mať v decembri 50 rokov. S basketbalom spojil celý svoj život. JOZEF IŠTOK hrával extraligu v bratislavskom Interi napríklad s Petruškom a Matickým, potom pôsobil vo Svite, Pezinku, Matadore a Leviciach.

Bol členom tímu Pezinka, ktorý získal titul majstrov Slovenska. Reprezentoval Československo na ME do 22 rokov v Grécku.

Ako tréner si urobil meno najmä v Leviciach, ale aj v iných kluboch. Pred pár rokmi sa presunul do Serede, kde jeho trénerská práca priniesla už niekoľko republikových medailí.

Naposledy sa tešil z titulu majstrov SR s mladšími žiakmi BK Lokomotíva.

Pri koučingu počas zápasov patrí medzi trénerov, ktorí neskrývajú svoje emócie. V rozhovore pre MY noviny odkryl svoje zaujímavé názory a postoje.

Koľko majstrovských mládežníckych titulov ste získali ako tréner?

Osobne si myslím, že pri mládeži je oveľa dôležitejšie ako zisk majstrovského titulu výchova a edukácia mladých talentov, čo je na Slovensku veľmi podceňované, respektíve, na druhej strane, výsledky sú preceňované. Takže mladým mládežníckym trénerom by som viac odporučil zamerať sa na dlhodobejšiu koncepčnú prácu s družstvom ako naháňanie sa za výsledkami.

Čo pre vás znamená, keď ste s družstvom prvý na Slovensku?

Samozrejme, byť v niečom prvý je pre každého človeka dobrý pocit. Byť v niečom najlepší je tá najlepšia motivácia nielen v športe. Pri výchove mladých talentov však treba byť obozretný a treba dodržať určitú postupnosť. Najprv treba deti zaujať, potom sa s nimi hrať, naučiť ich súťažiť (aj prehrávať) a až v postpubertálnom veku by sme ich mali začať učiť, ako víťaziť. Ale to je len môj názor.

Prečo netrénujete dospelých v extralige?

Mal som tú možnosť trénovať extraligové Levice, Svit či Poprad a dva roky v ženskej extralige Rožňavu, ale myslím si, že to nie je moja parketa. Medzi seniormi je totiž v slovenskom prostredí je málo úprimnosti a veľa neodbornosti. Chýba mi dlhodobejšia koncepcia v jednotlivých kluboch. Keď to mám porovnať s mládežníckym športom, tak výsledkom práce pri mládeži nie je vyhratý zápas alebo získaná lopta, ale feedback od detí a ich rodičov a verte mi, nič krajšie ako úprimnosť, snaha a čistota myšlienok týchto detí či mladých športovcov, a to nielen v športe, podľa mňa neexistuje. Takže rozhodnutie bolo prakticky ľahké.