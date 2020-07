Hádzanárky Dusla zdolali Hypo

Zverenkyne trénera Petra Pčolu odohrali v rámci prípravy na nový ročník medzinárodnej hádzanárskej MOL ligy dva prípravné duely, v ktorých dostali príležitosť hráčky širšieho kádra.

30. júl 2020 o 13:04 Jozef Sklenár

HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa 29:29 (17:16)

Úvodný duel prípravy sa hral bez divákov. Lepší začiatok mala Šaľa, ktorá neustále viedla až do 11. minúty o 1-2 góly po presných zásahoch Takáčovej a Pócsikovej. Domáci DAC aj zásluhou strelecky disponovanej Strakovej (5 gólov) a Juhos (4 góly) otočil skóre a postupne viedol až o 3 góly (14:11). Duslo však stihlo do polčasu znížiť na rozdiel gólu. Aj po obrátke sa družstvá striedali vo vedení o 1-2 góly (19:17, 22:23), ale desať minút pred koncom išli chemičky do trojgólového trháku (23:26) po góloch pivotky Königovej, Ráckovej, Tulipánovej. Zdalo sa že je už rozhodnuté. Domáci aj zásluhou neomylnej Juhos (zaznamenala 8 gólov, z toho šesť zo sedmičiek) nielenže vyrovnali, ale v 55. minúte aj viedli 27:26. V dramatickom závere po dvoch góloch Tisajovej a jednom Königovej sa skončil duel zmierlivo.

Rozhodovali Dvorský - Haščík.

DAC: Juhos 8/6 gólov, Straková 7, Mészáros 5/1, Pénzes 4, Demeter 3, Pastorková 2.

DUSLO: Furgaláková, Novotná, Kusyová - Pócsiková 4/1, Königová 3, Némethová 1, Matušincová 2/1, Rácková 2, Ušiaková 1, Tulipánová 5, A. Obstová 2, Tisajová 2, Zlatinská, Ščípová, Takáčová 4, Vargová, Špendlová 1, Varjassiová 1.

HK Slovan Duslo Šaľa - HYPO NÖ Viedeň 24:22 (14:12)

Prvý prípravný duel na domácej palubovke začala už po 15 sekundách gólom do šibenice uzdravená kanonierka Némethová, ale HYPO dvomi gólmi Schindlerovej otočilo skóre na 1:2. Od stavu 3:3 Duslo gólmi Pócsikovej a Königovej, ktoré boli aj najlepšími strelkyňami, odskočilo až do päťgólového trháku (8:3, 10:5) a zdalo sa, že je vymaľované. Hostky však vďaka robustnej pivotke Kaiserovej (strelila 6 gólov) postupne znižovali a v 23. min. už bol rozdiel iba gól (10:9). Rýchle góly z trhákov a pivota (Obstová s Tulipánovou) opäť znamenali vedenie o 4 góly, ale pred odchodom do kabín rakúsky šampión znížil. V druhom polčase dostali šancu všetky domáce hráčky, chopili sa svojej príležitosti a Duslo neustále viedlo (18:13, 22:18), keď sa strelecky chytili krídla Tisajová s Takáčovou, navyše v bránke sa blysla viacerými dobrými zákrokmi Novotná, ktorá zneškodnila aj tri sedemmetrové hody. Hostky v závere vďaka nebojácnych prienikov Wessovej korigovali výsledok, ale nič to nezmenilo na cennom medzinárodnom víťazstve s rakúskym suverénom.

R Oťapka - Haščík, 150 divákov (voľný vstup).

DUSLO: Furgaláková, Novotná, Kusyová - Pócsiková 4/3, Königová 4, Némethová 2, Matušincová 1/1, Rácková, Ušiaková 1, Tulipánová 1, A. Obstová 2, Tisajová 3, Zlatinská 1, Ščípová 1, Takáčová 2, Vargová 1, Špendlová, Varjassiová 1.

HYPO: Kaiserová 6/3 góly, Wessová 5, Schindlerová 3, Berlini 2, Riesenhulen 2/1, Hlinka 1, Buresová 1.

Najbližší program: utorok 4. 8. o 18.30 h PSG Zlín - Duslo Šaľa.

Počas víkendu 8.-9. 8. sa uskutoční turnaj Šaľa Cup. Viac informácií prinesú v pondelok MY Nitrianske noviny.