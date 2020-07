Nitriansky Jaguar Land Rover získal povolenie na rozšírenie výroby

O novej investícii zatiaľ automobilka nerozhodla.

31. júl 2020 o 15:09 SITA

NITRA. Nitriansky Jaguar Land Rover získal povolenie na rozšírenie svojej výroby. Zámer predložila automobilka na posudzovanie vplyvov na životné prostredne ešte v lete 2017, ako ale upozornili Hospodárske noviny, až začiatkom júla dostala od štátu definitívny súhlas.

"Rozšírenie haly je plánované za účelom zabezpečenia výroby 150 000 vozidiel a finálneho rozšírenia pre 300 000 vozidiel ročne," uvádza sa v zámere.



Projekt pritom hovorí nielen o rozšírení priestoru súvisiaceho s dodávkou komponentov, ale aj o plánovanom projekte na montáž batériových modulov a veľkých batérií.

"Účelom navrhovanej prevádzky Powertrain je montáž prefabrikovaných batériových článkov do modulov, ktoré budú následne nainštalované do jednej veľkej batériovej jednotky vhodnej na montáž až do 150 000 vozidiel ročne," avizovala fabrika ešte v roku 2017.



Vtedy predložený zámer predpokladá aj výrazný nárast počtu zamestnancov, a to až na 6 000. "Počet zamestnancov počas prevádzky bude väčší. Spolu so zamestnancami v prevádzke Powertrain sa celkový počet zamestnancov z dôvodu tejto zmeny pravdepodobne zvýši približne o 2000 zamestnancov," píše sa v dokumente.



Samotná automobilka reagovala, že v čase rozhodnutia umiestniť investíciu na Slovensko a vybudovať tu nový závod v Nitre hovorila o uskutočnení ďalšej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bude riešiť možnosť pre prípadné budúce rozšírenie závodu v Nitre.

"V tejto súvislosti bola vypracovaná a podaná EIA (v roku 2017), ktorá súvisí s týmto našim deklarovaným zámerom," objasnila manažérka pre korporátne záležitosti Jaguar Land Rover Miroslava Remenárová.



Akákoľvek nová investícia podlieha podľa nej dôkladnému podnikateľskému posúdeniu a mnohým nadväzným analýzam. "V tejto oblasti naša spoločnosť zatiaľ neprijala žiadne konečné rozhodnutie," skonštatovala. Kedy by sa tak mohlo stať, pritom nespresnila.