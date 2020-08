V Amerike získal prestížnu cenu, no hrávať už chce hlavne na Slovensku

Podľa popredného gitaristu nemajú začínajúci hudobníci na Slovensku toľko možností ako v iných krajinách.

1. aug 2020 o 11:50 Dominika Cunevová

NITRA. Gitarista René Lacko patrí k popredným muzikantom slovenskej scény. Jeho hudbu ovplyvnili najväčšie bluesové hviezdy. Preslávil sa aj tým, že v roku 1996 si z Ameriky priniesol cenu za druhé miesto zo známeho Jimi Hendrix Festivalu.

V súčasnosti už ale nemá túžbu hrávať tak ďaleko od domova. So svojimi dvomi kapelami hrá hlavne pre domáce publikum vlastné piesne, ako aj skladby svetových legiend tak, akoby ich vedeli zahrať iba oni sami. Naposledy to spolu s kapelou DownTown dokázal nitrianskym fanúšikom v klube Music a Cafe.

Čo vás vôbec priviedlo k hudbe?

Na gitare som začal hrať, keď som mal asi trinásť rokov. Chodili sme si posedieť do hory so staršími chalanmi a spolu sme hrávali country pesničky. Vtedy hrali všetci na nejaký nástroj a kto nehral, bol z komunity akoby trochu vyhodený. Dnes je to skôr asi opačne.

Ste jeden z mála hudobníkov, ktorí zvládajú akoby náročnejší typ hry na gitare. A hráte aj na dvojitej gitare, alebo sa mýlim?

Vedieť hrať na dvojitej gitare nie je podľa také umenie. Ale inak hrám na dvanásťstrunovej gitare, ktorá sa líši už, samozrejme, zvukom, ale aj tým, že má hrubší matník. Muzikant tým pádom vynaloží pri hre oveľa viac námahy, čo sa dá zvládnuť, ale človek si musí dať prinajmenšom kávu, aby to vydržal.

René s rodičmi Jimiho Hendrixa. (zdroj: archív: R.L.)

Získali ste aj prestížne ocenenie v Amerike. V súťaži v interpretácii skladieb Jimiho Hendrixa v Severnej Karolíne, ktorú vyhlasovala Hendrixova rodina, ste v jednom zo semifinálových kôl skončili ako najlepší Európan na druhom mieste.